До +29°С ожидается в Беларуси 25 июня

Источник материала: БелТА

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами - плюс 7-10. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 23-29 градусов.-0-

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