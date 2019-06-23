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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При Государственном таможенном комитете Беларуси создается консультативный орган в формате группы общественно-консультативного (экспертного) совета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 июня 2019 года №407, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального правового интернет-портала.

Согласно документу, в числе основных задач консультативного органа организация и координация взаимодействия таможенных органов и заинтересованных лиц, направленного на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования, подготовка предложений по включению в проекты нормативных правовых актов предписаний, способствующих повышению эффективности таможенного контроля, а также рассмотрение проблемных вопросов, касающихся практического применения законодательства о таможенном регулировании заинтересованными лицами.

Постановлением утверждено положение о порядке взаимодействия таможенных органов с лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами. Оно направлено на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования.-0-