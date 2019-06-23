В Дубровенском районе главбух похитила у предприятия более 360 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе бухгалтер похитила у предприятия более 360 тысяч рублей, сообщает милиция региона. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями она получила восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией и лишением права занимать определенные должности на пять лет.

Выяснилось, что 59-летняя женщина, работая главным бухгалтером, похищала деньги предприятия с помощью подсистемы «клиент-банк». Она регулярно вносила недостоверные сведения о суммах, подлежащих зачислению на свой карт-счет, а также счета других людей, которые в некоторых случаях даже не работали на предприятии.

За пять лет таким способом женщина таким образом незаконно завладела более 360 тысячами рублей.