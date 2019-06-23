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В Дубровенском районе главбух похитила у предприятия более 360 тысяч рублей
24.06.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дубровенском районе бухгалтер похитила у предприятия более 360 тысяч рублей, сообщает милиция региона. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями она получила восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией и лишением права занимать определенные должности на пять лет.
Выяснилось, что 59-летняя женщина, работая главным бухгалтером, похищала деньги предприятия с помощью подсистемы «клиент-банк». Она регулярно вносила недостоверные сведения о суммах, подлежащих зачислению на свой карт-счет, а также счета других людей, которые в некоторых случаях даже не работали на предприятии.
За пять лет таким способом женщина таким образом незаконно завладела более 360 тысячами рублей.
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Женщине дали восемь лет с конфискацией.
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