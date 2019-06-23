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Рухнувшие деревья, размытый асфальт и провалившиеся авто. Последствия непогоды на Гомельщине
24.06.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщину пришел долгожданный дождь. Как и полагается после жары и зноя — со шквалистым ветром и грозами. Смотрите, каких бед натворила непогода в регионе!
В Лельчицах ливень прошел еще 21 июня. Результат — подтопленные дворы и поваленные деревья.
В Гомеле лило во всех районах, кроме Новобелицкого. А на улице Солнечной выпал град размером с перепелиное яйцо.
После часового ливня в Мозыре на улице Тимофея Абрамова провалился асфальт — а вместе с ним и два авто.
Сильный ливень подтопил Речицу, особенно досталось городскому рынку. Впрочем, местные не удивились: говорят, это место заливает всегда.
В Чечерском районе шквалистый ветер повалил деревья вдоль дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Сильный дождь залил Речицкий, Мозырский, Жлобинский, Октябрьский районы и Гомель.
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