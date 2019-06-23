Рухнувшие деревья, размытый асфальт и провалившиеся авто. Последствия непогоды на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

На Гомельщину пришел долгожданный дождь. Как и полагается после жары и зноя — со шквалистым ветром и грозами. Смотрите, каких бед натворила непогода в регионе!

В Лельчицах ливень прошел еще 21 июня. Результат — подтопленные дворы и поваленные деревья.

В Гомеле лило во всех районах, кроме Новобелицкого. А на улице Солнечной выпал град размером с перепелиное яйцо.





После часового ливня в Мозыре на улице Тимофея Абрамова провалился асфальт — а вместе с ним и два авто.





Сильный ливень подтопил Речицу, особенно досталось городскому рынку. Впрочем, местные не удивились: говорят, это место заливает всегда.





В Чечерском районе шквалистый ветер повалил деревья вдоль дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.





.