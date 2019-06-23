Как выглядят Немига и Романовская Слобода, перекрытые из-за велогонок

Источник материала: Tut.by

В Минске перекрыты несколько центральных улиц. Причина, как и в выходные, — масштабные велогонки. Вот как сегодня выглядит город в районе Немиги и Романовской Слободы.





Дороги в связи с велогонками перекрывают с пятницы, в тот день и в субботу было закрыто движение в том числе по проспекту Независимости.

В понедельник и вторник автомобили и общественный транспорт не могут проехать по такому маршруту: площадь Октябрьская — улица Интернациональная — улице Купалы — улица Куйбышева — улица Пашкевич — улица Богдановича — улица Сторожевская — улица Коммунистическая — улица Богдановича — улица Немига — улица Романовская Слобода — улица Кальварийская — улица Тимирязева — улица Леси Украинки.

Движение перекрыто сегодня с 9 утра до 13.00. Планировалось, что дороги закроют раньше — с 7.30, но ГАИ скорректировала планы . Во вторник перечисленные улицы собираются перекрывать с 7.00 до 17.00, но Госавтоинспекция предупреждает, что это время тоже могут подкорректировать.

Вот здесь можно почитать , как общественный транспорт будет объезжать перекрытые магистрали.

























