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Как выглядят Немига и Романовская Слобода, перекрытые из-за велогонок

24.06.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске перекрыты несколько центральных улиц. Причина, как и в выходные, — масштабные велогонки. Вот как сегодня выглядит город в районе Немиги и Романовской Слободы.


Дороги в связи с велогонками перекрывают с пятницы, в тот день и в субботу было закрыто движение в том числе по проспекту Независимости.

В понедельник и вторник автомобили и общественный транспорт не могут проехать по такому маршруту: площадь Октябрьская — улица Интернациональная — улице Купалы — улица Куйбышева — улица Пашкевич — улица Богдановича — улица Сторожевская — улица Коммунистическая — улица Богдановича — улица Немига — улица Романовская Слобода — улица Кальварийская — улица Тимирязева — улица Леси Украинки.

Движение перекрыто сегодня с 9 утра до 13.00. Планировалось, что дороги закроют раньше — с 7.30, но ГАИ скорректировала планы. Во вторник перечисленные улицы собираются перекрывать с 7.00 до 17.00, но Госавтоинспекция предупреждает, что это время тоже могут подкорректировать.

Вот здесь можно почитать, как общественный транспорт будет объезжать перекрытые магистрали.













 
Теги: Минск
 
 
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В Минске перекрыты несколько центральных улиц. Причина, как и в выходные, - масштабные велогонки
 
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