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Как выглядят Немига и Романовская Слобода, перекрытые из-за велогонок
24.06.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске перекрыты несколько центральных улиц. Причина, как и в выходные, — масштабные велогонки. Вот как сегодня выглядит город в районе Немиги и Романовской Слободы.
Дороги в связи с велогонками перекрывают с пятницы, в тот день и в субботу было закрыто движение в том числе по проспекту Независимости.
В понедельник и вторник автомобили и общественный транспорт не могут проехать по такому маршруту: площадь Октябрьская — улица Интернациональная — улице Купалы — улица Куйбышева — улица Пашкевич — улица Богдановича — улица Сторожевская — улица Коммунистическая — улица Богдановича — улица Немига — улица Романовская Слобода — улица Кальварийская — улица Тимирязева — улица Леси Украинки.
Движение перекрыто сегодня с 9 утра до 13.00. Планировалось, что дороги закроют раньше — с 7.30, но ГАИ
Вот
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В Минске перекрыты несколько центральных улиц. Причина, как и в выходные, - масштабные велогонки
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