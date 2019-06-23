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Кто устал от жары? К концу недели похолодает

24.06.2019 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первой половине недели территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидается теплая без осадков погода. В четверг активный фронтальный раздел принесет неустойчивую с дождями и порывистым ветром погоду. За фронтом начнет поступать холодная воздушная масса северных широт и к концу рабочей недели в Беларуси похолодает. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 25 июня — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +11…+17°С, местами она понизится +7…+10°С, максимальная температура днем +23…+29°С.

В среду, 26 июня — преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +11…+16°С, в отдельных районах воздух охладится до +8…+10°С, максимальная температура днем составит от +23°С по северо-востоку до +32°С по западу страны.

В четверг, 27 июня, атмосферный фронт принесет ночью в основном по северо-западной половине, утром и днем на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди различной интесивности, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Днем во многих районах ожидается сильный порывистый ветр. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…+20°С; максимальная температура днем в основном +22…+28°С, в северных районах страны за фронтом не выше +19…+21°С, по юго-востоку еще воздух прогреется до +31°С.

В пятницу, 28 июня, ожидается прохладная ветреная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…+16°С, максимальная температура днем +16…+23°С.

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В четверг активный фронтальный раздел принесет неустойчивую с дождями и порывистым ветром погоду. За фронтом начнет поступать холодная воздушная масса северных...
 
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