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Средний балл вырос почти в полтора раза. В РИКЗ озвучили результаты по белорусскому языку
24.06.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку. Заветные сто баллов в этом году получили 42 человека. Это ровно
В этом году на ЦТ по белорусскому языку записалось
— Средний балл всех, кто сдавал белорусский язык в этом году, — 51,41, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 35,92.
Напомним, с этого года баллы на ЦТ считали
— Методика должна оценивать, а не учитывать процент решенных задач, как было ранее, — поясняет собеседник. — Результат ЦТ по белорусскому языку говорит, что тест достаточно уравновешен. Есть и легкие задания, и сложные. Это позволяет измерить знания и очень подготовленных ребят, и тех, кто готов хуже.
При этом, по словам Юрия Миксюка, процент тех, кто набрал 70 баллов и выше, — примерно такой же, как был в прошлом году, когда считали по старой методике.
— Несмотря на то, что изменилась методика подсчета, число абитуриентов с очень высокими баллами не вырастет, — делится мнением Юрий Миксюк. — Проходной балл на очень престижные специальности не изменится.
Результаты ЦТ по русскому языку должны появиться в ближайшее время.
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В выходные стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку. Заветные сто баллов в этом году получили 42 человека. Это ровно в два раза больше, чем в 2018-м.
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