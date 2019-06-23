Средний балл вырос почти в полтора раза. В РИКЗ озвучили результаты по белорусскому языку

Источник материала: Tut.by

В выходные стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку. Заветные сто баллов в этом году получили 42 человека. Это ровно в два раза больше , чем в 2018-м. Тогда максимум набрал 21 абитуриент.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году на ЦТ по белорусскому языку записалось чуть более 22 тысяч абитуриентов. Примерно 4 процента из них на тесты не явились.

— Средний балл всех, кто сдавал белорусский язык в этом году, — 51,41, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 35,92.

Напомним, с этого года баллы на ЦТ считали по новой системе . Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов.

— Методика должна оценивать, а не учитывать процент решенных задач, как было ранее, — поясняет собеседник. — Результат ЦТ по белорусскому языку говорит, что тест достаточно уравновешен. Есть и легкие задания, и сложные. Это позволяет измерить знания и очень подготовленных ребят, и тех, кто готов хуже.

При этом, по словам Юрия Миксюка, процент тех, кто набрал 70 баллов и выше, — примерно такой же, как был в прошлом году, когда считали по старой методике.

— Несмотря на то, что изменилась методика подсчета, число абитуриентов с очень высокими баллами не вырастет, — делится мнением Юрий Миксюк. — Проходной балл на очень престижные специальности не изменится.

Результаты ЦТ по русскому языку должны появиться в ближайшее время.