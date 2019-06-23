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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К выходным жара в Беларуси спадет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидается теплая без осадков погода, - отметили в Белгидромете. - В четверг активный фронтальный раздел обусловит неустойчивую с дождями и порывистым ветром погоду. За фронтом начнет поступать холодная воздушная масса северных широт и к концу рабочей недели в Беларуси похолодает".

Во вторник, 25 июня, по данным синоптиков, будет без осадков. Температура воздуха ночью будет в основном составлять 11-17 градусов тепла, местами она понизится до плюс 7-10 градусов. Дневная температура воздуха составит 23-29 градусов.

В среду, 26 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 11-16 градусов, в отдельных районах - 8-10 градусов, днем ожидается от 23 градусов выше нуля по северо-востоку до 32 градусов по западу страны.

В четверг, 27 июня, атмосферный фронт обусловит ночью в основном по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Днем во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем в основном будет плюс 22-28 градусов, в северных районах страны прогнозируется не выше 19-21 градуса тепла, по юго-востоку воздух прогреется до 31 градуса.

В пятницу, 28 июня, ожидается прохладная ветреная погода, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов, днем будет 16-23 градуса тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю