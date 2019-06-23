ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К выходным жара в Беларуси спадет

24.06.2019 12:28 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

К выходным жара в Беларуси спадет
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К выходным жара в Беларуси спадет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидается теплая без осадков погода, - отметили в Белгидромете. - В четверг активный фронтальный раздел обусловит неустойчивую с дождями и порывистым ветром погоду. За фронтом начнет поступать холодная воздушная масса северных широт и к концу рабочей недели в Беларуси похолодает".

Во вторник, 25 июня, по данным синоптиков, будет без осадков. Температура воздуха ночью будет в основном составлять 11-17 градусов тепла, местами она понизится до плюс 7-10 градусов. Дневная температура воздуха составит 23-29 градусов.

В среду, 26 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 11-16 градусов, в отдельных районах - 8-10 градусов, днем ожидается от 23 градусов выше нуля по северо-востоку до 32 градусов по западу страны.

В четверг, 27 июня, атмосферный фронт обусловит ночью в основном по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Днем во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем в основном будет плюс 22-28 градусов, в северных районах страны прогнозируется не выше 19-21 градуса тепла, по юго-востоку воздух прогреется до 31 градуса.

В пятницу, 28 июня, ожидается прохладная ветреная погода, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов, днем будет 16-23 градуса тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К выходным жара в Беларуси спадет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Средний балл вырос почти в полтора раза. В РИКЗ озвучили результаты по белорусскому языку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика