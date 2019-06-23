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Суд по делу о взрыве на «Гродно Азоте» вынес оправдательный приговор: мастер цеха не виноват в гибели рабочих

24.06.2019 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно закончился суд над мастером цеха ОАО «Гродно-Азот», который обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Николай Сауль признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, сообщает Верховный суд.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Напомним, суд по взрыву на Азоте начался еще летом 2017 года. Обвиняемый был только один — мастер по ремонту технологического оборудования Николай Сауль, в подчинении которого находилось 14 человек. Мужчина обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

Ущерб предприятию оценили в почти 94 тыс. рублей.

Потерпевшие, а их шестеро, не предъявляли материальных претензий к Саулю.

Николай Сауль с обвинением был не согласен и рассказывал, что с 2013 года он работал мастером по ремонту, до этого несколько лет работал на «ГродноАзоте» монтажником. Говорил, что свои должностные обязанности знал и выполнял.

24 июня 2019 года уголовное преследование мужчины было прекращено. Суд пришел к выводу, что в действиях мастера цеха отсутствует состав преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

ЧП произошло на предприятии 6 июня этого года. При проведении огневых работ — ремонтники распиливали при помощи газового оборудования металлические конструкции — искры попали на гидроксиламинсульфат. В результате продуктами его термического разложения отравились и позже умерли двое рабочих, еще трое были госпитализированы.

Погибшие — парни, которые занимались строительными работами в одном из цехов предприятия. Им было 35 и 28 лет. Очевидцы ЧП говорили, что задымление произошло из-за взрыва паров, скопившихся внутри центрифуги, которую они ремонтировали.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно закончился судебный процесс над мастером цеха ОАО «Гродно-Азот», который обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности...
 
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