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Суд по делу о взрыве на «Гродно Азоте» вынес оправдательный приговор: мастер цеха не виноват в гибели рабочих
24.06.2019 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно закончился суд над мастером цеха ОАО «Гродно-Азот», который обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Николай Сауль признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления,
Напомним, суд по взрыву на Азоте
Ущерб предприятию оценили в почти 94 тыс. рублей.
Потерпевшие, а их шестеро, не предъявляли материальных претензий к Саулю.
Николай Сауль с обвинением был не согласен и рассказывал, что с 2013 года он работал мастером по ремонту, до этого несколько лет работал на «ГродноАзоте» монтажником. Говорил, что свои должностные обязанности знал и выполнял.
24 июня 2019 года уголовное преследование мужчины было прекращено. Суд пришел к выводу, что в действиях мастера цеха отсутствует состав преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
ЧП
Погибшие — парни, которые занимались строительными работами в одном из цехов предприятия. Им было 35 и 28 лет. Очевидцы ЧП говорили, что задымление произошло из-за взрыва паров, скопившихся внутри центрифуги, которую они ремонтировали.
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Суд по делу о взрыве на «Гродно Азоте» вынес оправдательный приговор: мастер цеха не виноват в гибели рабочих
В Гродно закончился судебный процесс над мастером цеха ОАО «Гродно-Азот», который обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности...
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