За 45 евро до Москвы. Новая авиакомпания начинает полеты из Минска

Источник материала: Tut.by

24 июня из Минска начинает полеты новая авиакомпания — «Уральские авиалинии». Рейсы в Москву, в аэропорт Домодедово, будут ежедневными, стоимость билета в одну сторону — от 45 евро.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY в Национальном аэропорту «Минск», самолеты из Москвы в Минск будет прилетать в 19:50, вылет из Минска в Москву — 20:50. Рейсы будут осуществлять на самолетах Airbus A320, где может разместиться до 156 пассажиров.

Аэропорт Домодедово является вторым по величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево, входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы. Обслуживает регулярные рейсы по России, а также в Европу, Азию и Африку.

Напомним, в марте Беларусь и Россия договорились об увеличении частоту полетов на линии Москва — Минск до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон. Авиакомпания «Белавиа» предлагает перелет в аэропорт Домодедово от 51 евро за билет в одну сторону. Дешевле всего лететь в аэропорт «Жуковский», цена от «Белавиа» — от 41 евро в одну сторону.

Добраться на поезде в Москву стоит 38 евро (плацкарт), от 80 евро (купе) время в пути — примерно 10 часов. Самый дешевый вариант — автобус, цена билета — от 20 евро, время в пути — около 11 часов.