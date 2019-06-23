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Деревья вырывало с корнем, некоторые переломило пополам. Чечерский район накрыла буря

24.06.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небывалой силы ураган прошел по Чечерскому району днем 23 июня. По данным спасателей региона, за два часа буря накрыла 10 населенных пунктов Нисимковичского, Полесского и Залесского сельисполкомов. Больше всего пострадали Городовка и Покоть. Такого район не видел с 2011 года, пишет «Чечерский вестник».


Фото: «Чечерский вестник»

Ветром сносило хозяйственные постройки и заборы, валило деревья, многие улицы остались без электроснабжения. На кладбище в Городовке деревья вырывало с корнем, некоторые переломило пополам. Дорога в этот населенный пункт на протяжении километра была заблокирована. К счастью, пострадавших нет.

Спасатели, работники лесхоза и дорожных служб, а также энергетики оперативно устраняли последствия стихии. К утру понедельника все проезжие части освобождены от бурелома. Без электричества остались Покоть, Городовка, Добрынь и Кукличи. Аварийные бригады продолжают здесь работать.

 
 
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Небывалой силы ураган прошел по Чечерскому району днем 23 июня.
 
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