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Запреты на посещение лесов на Могилевщине постепенно снимаются, но в 7 районах в лес еще нельзя
24.06.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Согласно
Запрет до сих пор действует лишь в 7 регионах Могилевщины: Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Мстиславском, Хотимском и Чаусском районах.
В районах, где запрет еще действует, людям запрещено находиться лесу с любой целью. Нарушителям грозит штраф до 25 базовых величин (637,5 рублей).
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После дождей ограничение сняты в 14 районах Могилевской области.
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