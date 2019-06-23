ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запреты на посещение лесов на Могилевщине постепенно снимаются, но в 7 районах в лес еще нельзя

24.06.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Согласно данным интерактивной карты Минлесхоза, днем 24 июня запреты на посещение лесов действуют в 63 районах Беларуси. После дождей ограничение сняты в 14 районах Могилевской области.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрет до сих пор действует лишь в 7 регионах Могилевщины: Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Мстиславском, Хотимском и Чаусском районах.

В районах, где запрет еще действует, людям запрещено находиться лесу с любой целью. Нарушителям грозит штраф до 25 базовых величин (637,5 рублей).

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После дождей ограничение сняты в 14 районах Могилевской области.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусская школьница завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по биологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика