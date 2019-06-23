Запреты на посещение лесов на Могилевщине постепенно снимаются, но в 7 районах в лес еще нельзя

Источник материала: Tut.by

Согласно данным интерактивной карты Минлесхоза , днем 24 июня запреты на посещение лесов действуют в 63 районах Беларуси. После дождей ограничение сняты в 14 районах Могилевской области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрет до сих пор действует лишь в 7 регионах Могилевщины: Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Мстиславском, Хотимском и Чаусском районах.

В районах, где запрет еще действует, людям запрещено находиться лесу с любой целью. Нарушителям грозит штраф до 25 базовых величин (637,5 рублей).