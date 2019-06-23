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Белорусская школьница завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по биологии

24.06.2019 12:44 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусская школьница завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по биологии
Фото Министерства образования

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Рубникович из минской гимназии №20 завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по проблемам биологии (научных проектов школьников по проблемам окружающей среды) Genius International High School Project Olympiad on Enviromental Issuses 2019. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Анастасия занимается в Республиканском центре экологии и краеведения. Проект, который удостоен серебряной медали на олимпиаде, она подготовила под руководством педагога этого центра Олеси Шевелевой.

Олимпиада Genius состоялась 17-23 июня в городе Освего (штат Нью-Йорк, США). В ней участвовали более 1,4 тыс. проектов.

Genius - один из крупнейших международных научных конкурсов-проектов для школьников 12-18 лет на тему защиты окружающей среды. Олимпиада создана для осознания глобальных экологических проблем и поиска путей их решения. Сотням юных ученых со всего мира этот крупнейший экологический форум дает возможность сформировать чувство ответственности за будущее планеты, поделиться своими уникальными разработками и первым научным опытом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Рубникович из минской гимназии №20 завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по проблемам биологии (научных...
 
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