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Не попасть в райисполком. Генпрокуратура проверила, как соблюдаются права людей с инвалидностью

24.06.2019 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура выявила нарушения в соблюдении законодательства, направленного на защиту прав и интересов инвалидов. Проблемы касаются предоставления работы, средств реабилитации и безбарьерной среды. За последние 10 лет число инвалидов в Беларуси увеличилось на 10% — на сегодня это почти 570 тысяч человек, около 6% населения страны. С какими проблемами они чаще всего сталкиваются?


Первое — нет работы. Специалисты Генпрокуратуры во время проверки установили, что «забронированные» для инвалидов рабочие места зачастую не были вакантны. Службы занятости недостаточно информируют людей с инвалидностью о возможностях работать, в том числе с переобучением. Выявлены случаи, когда инвалидов необоснованно снимали с учета безработных, отказывались принять на работу, заключали договор подряда на выполнение временных работ вместо трудового договора.

Второе — не оказывают социальную помощь. Один из примеров — в Буда-Кошелеве 95-летняя пенсионерка, согласно индивидуальной программе реабилитации, нуждается в постоянной помощи и уходе, однако местные власти не предприняли меры, чтобы такая помощь у нее была.

Третье — подолгу не выдают технические средства реабилитации. Причина, согласно выводам проверки, ненадлежащая организация работы территориальных органов соцзащиты.

Четвертое — отсутствует безбарьерная среда. Люди с инвалидностью не могут свободно добраться к дому, социальным объектам, местам отдыха, воспользоваться общественным транспортом. Пандусов нет в некоторых центрах социального обслуживания населения и райисполкомах.

По итогам проверки Генеральная прокуратура потребовала от Минтруда наладить реальное бронирование рабочих мест для людей с инвалидностью, создать специализированные рабочие места для трудоустройства инвалидов, контролировать соблюдение их трудовых прав; активнее проводить информационно-разъяснительную работу с такими гражданами; исключить факты неисполнения и формального исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов в профессиональной, трудовой и социальной сферах; принять дополнительные меры по созданию безбарьерной среды на социально-значимых объектах, своевременному и качественному предоставлению инвалидам технических средств социальной реабилитации.

 
 
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За последние 10 лет число инвалидов в Беларуси увеличилось на 10% - на сегодня это почти 570 тысяч человек.
 
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