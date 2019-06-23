Начался Петров пост: что можно и что нельзя есть

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Он установлен в честь апостолов, которые после того, как на них сошел Святой Дух, разошлись по разным государствам, неся благую весть. При этом они постоянно соблюдали пост и молились.

Некоторые люди, кто внимал апостолам, поверили им и пустили в сердце свое Бога. Другие же, напротив, пришли в негодование и пытались погубить несущих благую весть.

Многих из святых апостолов приговорили к мучительной смерти, как и Иисуса Христа, – на кресте. Некоторых бросили умирать в темницы.

Петров пост напоминает верующим, что главный враг человека, согласно Евангелию, не тот, кто губит тело, а тот, кто гнездится в душе.

Пост служит и напоминанием о том, что существует опасность, особенно для вновь крещенных, забыть о божьей любви и, как следствие, возвратиться к старых грехам. Поэтому пост воспитывает силу духа и воли у верующего, так, как это делали многие святые.

Начинается Петров пост в понедельник спустя неделю после праздника Святой Троицы. Завершается – 12 июля, в день памяти об апостолах Петре и Павле.

Отметим, что это достаточно нестрогий пост. Рыбу можно есть во все дни, за исключением понедельника, среды и пятницы. В понедельник можно есть горячую пищу без масла.

В среду и пятницу разрешается употреблять хлеб, сваренные овощи, фрукты, пить воду и компот. В остальные дни можно есть рыбные, грибные и крупяные блюда с растительным маслом.