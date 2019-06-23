Где перекроют движение автомобилей 24 и 25 июня в Минске (карта)

Источник материала: Единство

Так, 24 июня состоится тренировочный заезд индивидуальной велогонки. Движение транспорта с 7.30 до 13.30 будет перекрыто на участке ул. Интернациональная – ул. Я. Купалы – ул.Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Богдановича – ул. Сторожевская (разворот перед перекрестком ул. Сторожевская – ул. Коммунистическая) – ул. Сторожевская – ул. Богдановича – ул. Немига – ул. Романовская Слобода – ул. Кальварийская – ул. Тимирязева (разворот на перекрестке ул. Тимирязева – ул. Л. Украинки) – ул. Тимирязева – ул. Кальварийская – ул. Романовская Слобода – ул. Немига – ул. Богдановича – ул. Я.Купалы (поворот на второй круг на ул. Куйбышева) – ул. Интернациональная.

25 июня пройдёт индивидуальная гонка. Движение всего транспорта по соревновательному маршруту закроют с 7.00 до 17.00.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.