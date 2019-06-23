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Организатор ярмарки с палатками на Октябрьской: «Мы сами увидели, что они не очень красивые»

24.06.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлую пятницу на тусовочной Октябрьской установили палатки госторговли с товарами легкой промышленности, а также фуд-зону с шашлыками и напитками. Уже на следующий день палатки с одеждой и сувенирами частично исчезли. Мы узнали у организатора ярмарки, почему частично торговлю на этой улице решили свернуть.


Так улица выглядела в пятницу 21 июня. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Организаторами ярмарки были КУП «Минсквнешторгинвест» вместе с администрацией Ленинского района.

Директор «Минсквнешторгинвест» Марина Саевич рассказывает, что торговлю решили организовать к Европейским играм и хотели разрекламировать улицу ярмаркой. Но на критическую реакцию общественности отреагировали оперативно.

— Вечером уже все убрали. Вообще не нужно было фотографировать на стадии расстановки, мы же сами увидели, что палатки не очень красивые. На ровном месте создали ажиотаж. Мы их сами и собрали, просто слишком быстро появились публикации в интернете.


А это то, что осталось от ярмарки в субботу. Фото: Андрей Карасик

Марина Саевич объясняет: решение, что улица станет пешеходной, организация получила только в четверг, а в пятницу ярмарка должна была начать работу.

— Предприятия не были готовы так быстро закупить красивые палатки. Мы ведь устраиваем выставки и за рубежом и знаем, как это красиво сделать. Мы также организовали сквер «Город мастеров» напротив «Динамо» — там очень здорово.

От ярмарки на Октябрьской до 30 июня останется только фуд-зона.

— Вокруг «Динамо» фуд-кортов не хватало. Чтобы создать отток людей, ведь ожидалось больше туристов, поставили палатки с едой на Октябрьской улице. И это только на 10 дней. Мы ни в коей мере не собираемся забирать чьи-то сливки, как мы читали. Наоборот, мы хотели привлечь сюда гостей.

Саевич говорит, что сейчас проходимость на улице не такая большая, как хотелось бы.

— Торговля стоит. Поэтому хотелось бы, чтобы гости приходили на фуд-корт — там недорого и большой выбор.

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Теги: Минск
 
 
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Узнали у организатора ярмарки, почему часть торговли решили свернуть.
 
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