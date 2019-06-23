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Организатор ярмарки с палатками на Октябрьской: «Мы сами увидели, что они не очень красивые»
24.06.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлую пятницу на тусовочной Октябрьской
Организаторами ярмарки были КУП «Минсквнешторгинвест» вместе с администрацией Ленинского района.
Директор «Минсквнешторгинвест» Марина Саевич рассказывает, что торговлю решили организовать к Европейским играм и хотели разрекламировать улицу ярмаркой. Но на критическую реакцию общественности отреагировали оперативно.
— Вечером уже все убрали. Вообще не нужно было фотографировать на стадии расстановки, мы же сами увидели, что палатки не очень красивые. На ровном месте создали ажиотаж. Мы их сами и собрали, просто слишком быстро появились публикации в интернете.
Марина Саевич объясняет: решение, что улица станет пешеходной, организация получила только в четверг, а в пятницу ярмарка должна была начать работу.
— Предприятия не были готовы так быстро закупить красивые палатки. Мы ведь устраиваем выставки и за рубежом и знаем, как это красиво сделать. Мы также организовали сквер «Город мастеров» напротив «Динамо» — там очень здорово.
От ярмарки на Октябрьской до 30 июня останется только фуд-зона.
— Вокруг «Динамо» фуд-кортов не хватало. Чтобы создать отток людей, ведь ожидалось больше туристов, поставили палатки с едой на Октябрьской улице. И это только на 10 дней. Мы ни в коей мере не собираемся забирать чьи-то сливки, как мы читали. Наоборот, мы хотели привлечь сюда гостей.
Саевич говорит, что сейчас проходимость на улице не такая большая, как хотелось бы.
— Торговля стоит. Поэтому хотелось бы, чтобы гости приходили на фуд-корт — там недорого и большой выбор.
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