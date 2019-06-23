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29 человек утонули за прошлую неделю

24.06.2019 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 человек погибли из-за воды, включая 2-летнего ребенка. Об этом сообщается в сводке республиканского объединения ОСВОД за минувшую неделю.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из 29 человек 21 погиб при купании, а остальные— в результате несчастных случаев на воде.

Больше всего ЧП отмечено в Брестской области,: почти каждый третий случай (всего 11). 49-летний мужчина возле деревни Рубель (Столинский район) утонул, когда переплывал реку Чаква. А 47-летний пьяный мужчина возле деревни Приборово (Ивацевичский район) — когда переходил реку Щара вброд. Еще было много происшествий, когда пьяными купались или падали в воду.

В Витебской области при купании с матерью, как уже ранее, утонул 2-летний мальчик на озере Белое возле деревни Пушкари (Бешенковичский район). Милиция выяснила: в крови у женщины было 3 промилле алкоголя.

Там же, на Витебщине, при купании в озере Большая Плица (Глубокский район) захлебнулся 19-летний парень, который пошел купаться пьяным. Такая участь настигла еще как минимум трех пьяных мужчин: 38-летнего в пруду деревни Новоселки (Поставский район), 40-летнего в озере Проша в черте города Лепель и 63-летнего мужчину в озере Белое у деревни Азино (Полоцкий район).

Прямо в Гомеле, в заливе реки Сож, в выходные утонул 48-летний мужчина, который пьяным решил освежиться в воде.

А в Гродненской области, в живописном меловом карьере у деревни Старина (Мостовский район), утонул 61-летний пенсионер, который рыбачил с берега. Напомним, в таких местах запрещено не только купаться, но даже находиться на берегу: грунт может обвалиться в любой момент.

Во всей Минской области от утопления погибли пятеро. Один из случаев — на реке Сха в деревне Житьково (Борисовский район), где с мостика упал пьяным и захлебнулся 63-летний пенсионер. А неподалеку от столицы в минувшие выходные лишились жизни двое мужчин: 30-летний на водохранилище Вяча и 45-летний на Чижовском водохранилище. Оба купались пьяными.

На Брестчине — 5 случаев гибели на воде. Еще выясняют обстоятельства гибели 89-летней женщины на Чечевичском водохранилище (Быховский район). В остальных ЧП, как правило, снова же гибли нетрезвые мужчины.

По данным ОСВОД, за неделю еще 38 человек (включая 10 детей и подростков) были спасены благодаря внимательности спасателей и обычных граждан. А 928 граждан получили предупреждения за нарушение правил безопасности на воде.

В целом с начала года от утопления в Беларуси погибли 194 человека.

 
Теги: Гомель
 
 
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