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29 человек утонули за прошлую неделю
24.06.2019 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 человек погибли из-за воды, включая 2-летнего ребенка. Об этом сообщается в сводке республиканского объединения ОСВОД за минувшую неделю.
Из 29 человек 21 погиб при купании, а остальные— в результате несчастных случаев на воде.
Больше всего ЧП отмечено в Брестской области,: почти каждый третий случай (всего 11). 49-летний мужчина возле деревни Рубель (Столинский район) утонул, когда переплывал реку Чаква. А 47-летний пьяный мужчина возле деревни Приборово (Ивацевичский район) — когда переходил реку Щара вброд. Еще было много происшествий, когда пьяными купались или падали в воду.
В Витебской области при купании с матерью, как уже ранее,
Там же, на Витебщине, при купании в озере Большая Плица (Глубокский район) захлебнулся 19-летний парень, который пошел купаться пьяным. Такая участь настигла еще как минимум трех пьяных мужчин: 38-летнего в пруду деревни Новоселки (Поставский район), 40-летнего в озере Проша в черте города Лепель и 63-летнего мужчину в озере Белое у деревни Азино (Полоцкий район).
Прямо в Гомеле, в заливе реки Сож, в выходные утонул 48-летний мужчина, который пьяным решил освежиться в воде.
А в Гродненской области, в живописном меловом карьере у деревни Старина (Мостовский район), утонул 61-летний пенсионер, который рыбачил с берега. Напомним, в таких местах запрещено не только купаться, но даже находиться на берегу: грунт может обвалиться в любой момент.
Во всей Минской области от утопления погибли пятеро. Один из случаев — на реке Сха в деревне Житьково (Борисовский район), где с мостика упал пьяным и захлебнулся 63-летний пенсионер. А неподалеку от столицы в минувшие выходные лишились жизни двое мужчин: 30-летний на водохранилище Вяча и 45-летний на Чижовском водохранилище. Оба купались пьяными.
На Брестчине — 5 случаев гибели на воде. Еще выясняют обстоятельства гибели 89-летней женщины на Чечевичском водохранилище (Быховский район). В остальных ЧП, как правило, снова же гибли нетрезвые мужчины.
По данным ОСВОД, за неделю еще 38 человек (включая 10 детей и подростков) были спасены благодаря внимательности спасателей и обычных граждан. А 928 граждан получили предупреждения за нарушение правил безопасности на воде.
В целом с начала года от утопления в Беларуси погибли 194 человека.
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Каждый третий - в Брестской области.
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