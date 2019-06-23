Самочувствие посла Сербии значительно улучшилось - Минздрав

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние посла Сербии Велько Ковачевича стабильное, самочувствие значительно улучшилось, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава с разрешения посла.

"Причиной госпитализации в больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой", - отметили в пресс-службе.

Обморок произошел 22 июня во время посещения Велько Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов. Посол в настоящее время находится в больнице в связи с полученной при обмороке травмой - переломом ребер и возникшим пневмотораксом.

Необходимое обследование для дифференциальной диагностики возможных причин обморока, а также вся медицинская помощь оказаны на высоком профессиональном уровне.-0-