Из учебного плана исчезло черчение. Минобр объяснил, что произошло

Источник материала: Tut.by

C нового учебного года у 9-классников не будет черчение. Педагоги уверены, это плохо отразится на ребятах, которые позже собираются поступать на технические специальности. В Минобразования успокаивают: без черчения школьников не оставят.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

На днях Минобразования опубликовало типовой учебный план общего среднего образования на 2019/2020 учебный год. В нем список предметов, которые будут изучать школьники с 1 сентября. В этом перечне учителя и не нашли черчения.

— В 1980—1990-х, когда я училась в школе, черчение изучали в 8 и 9 классе, — рассказывает одна из учителей математики. — В 2000-х черчение осталось только в 9 классе — всего час в неделю. А с 1 сентября его и вовсе уберут. Президент ратует, чтобы в школах увеличили практическую составляющую. Черчение — это второй по практической значимости предмет. Уступает оно только трудам. На уроках черчения детей учат читать чертеж, видеть в разрезе деталь. В конце концов, работать с чертежными инструментами.

По словам собеседницы, в 2000-х черчение на время убрали из школьной программы. Вместо обязательного урока ребятам тогда предложили факультатив. Но дети, вспоминает собеседница, записывались на него без энтузиазма.

— Черчение — предмет непростой, поэтому когда ходить на него стало не обязательно, школьники перестали это делать, — возвращается к тем событиям педагог. — В отличие от родителей и учителей, они не понимают, что черчение необходимо. Геометрия же такого представления не дает.

Тревогу, говорит учитель, тогда забили вузы, и предмет вернули.

— В вузах, где получают технические специальности, есть начертательная геометрия, — возвращается к ситуации педагог. — Но, если ребенку не привили навыки и умение чертить, если у него нет пространственного представления о детали, научиться этому в университете будет очень сложно.

«Изучение черчения перенесено в 10 класс»

В Национальном институте образования поясняют: черчение из программы общего среднего образования никто не исключал. Нынешние 9-классники будут его изучать в 10 классе.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Изучение черчения перенесено в 10 класс. Изучать его школьники будут с 2020—2021 учебного года, — рассказывает Валентина Гинчук, директор Национального института образования.

Как и в предыдущие годы, это будет обычный урок, а не факультатив.

По словам специалиста, с 2015—2016 учебного года поэтапно обновляется содержание общего среднего образования. С этим и связаны изменения в типовом учебном плане.

— В 2019—2020 учебном году учащиеся 9 класса будут учиться по обновленным учебным программам, — продолжает собеседница. — Поэтому изменения в новом типовом учебном плане коснулись именно их.

При этом, как поясняют в Министерстве образования, изменения в их расписании затронут не только черчение. Например, в 9 класс из 10 класса перенесли уроки географии Беларуси. Появится у девятиклашек и такой урок, как «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». Теперь этот предмет будут изучать с 5 по 9 классы.

— С 1 сентября учащиеся 9 класса смогут изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне, — сообщает сайт Минобразования. — Сейчас такая возможность есть только в 8, 10 и 11 классах.

Появились в типовом учебном плане и нововведения для других классов. Например, ОБЖ теперь будет со 2 по 5 классы.

— Из 7 класса в 9-й перенесены отдельные темы по физике, — написано на сайте Минобразования. — Увеличено время на повторение и закрепление изученного материала, решение задач по математике. На уроках труда 11-классники продолжат осваивать первичные навыки по профессии.