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В Могилеве при замене лифтов едва не потратили зря более 380 тысяч рублей

24.06.2019 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве при замене лифтов едва не потратили зря более 380 тысяч рублей. Многочисленные факты нарушений выявил КГК при проверке Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Управление коммунальных предприятий». Об этом TUT.BY сообщили в контролирующем ведомстве.

Контролеры пресекли неэффективное использование бюджетных средств при замене 92 пассажирских лифтов на 44 государственных объектах — это позволило сэкономить 384,1 тыс. рублей. Кроме того, установлено завышение стоимости объектов замены лифтов и благоустройства Могилева на более чем 80 тыс. рублей, эксплуатация не принятых в установленном порядке объектов и т. д.

За нарушения предприятие-заказчик заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей, предприятие-подрядчик (одно из могилевских ООО) — в размере 25 тыс. рублей.

Рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

 
Теги: Могилев
 
 
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Рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.
 
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