Сто баллов на ЦТ по русскому языку получили 36 человек

Источник материала: БелТА

Во время тестирования. Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 36 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. По словам Юрия Миксюка, 36 человек написали тестирование на 100 баллов. В 2018 году их было 54. В то же время средний балл вырос с 37,67 в прошлом году до 52,34 в нынешнем.

Проходить ЦТ по русскому языку планировали почти 63 тыс. человек, на экзамен не пришли около 3% абитуриентов.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 11 июня с ЦТ по белорусскому языку. По этому предмету сто баллов набрали 42 человека - вдвое больше, чем в 2018-м. Всего на ЦТ зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 25 июня.-0-