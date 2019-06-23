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Сто баллов на ЦТ по русскому языку получили 36 человек

24.06.2019 15:18 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Сто баллов на ЦТ по русскому языку получили 36 человек
Во время тестирования. Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 36 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. По словам Юрия Миксюка, 36 человек написали тестирование на 100 баллов. В 2018 году их было 54. В то же время средний балл вырос с 37,67 в прошлом году до 52,34 в нынешнем.

Проходить ЦТ по русскому языку планировали почти 63 тыс. человек, на экзамен не пришли около 3% абитуриентов.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 11 июня с ЦТ по белорусскому языку. По этому предмету сто баллов набрали 42 человека - вдвое больше, чем в 2018-м. Всего на ЦТ зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 25 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 36 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор...
 
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