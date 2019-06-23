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В Бресте спасатели достали из воды маму с 11-летней дочкой, которые упали с водного мотоцикла

24.06.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 июня в заливе реки Мухавец жительница Бреста с 11-летней дочерью перевернулись на гидроцикле, рассказали TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Семья отдыхала на реке вблизи гаражного кооператива «Гавань-2009». Женщина катала дочь на гидроцикле. Во время поездки водитель не справилась с управлением и аквабайк перевернулся. К счастью, на женщине и девочке были спасательные жилеты.

Дежурившие неподалеку спасатели подплыли к ним на катере и доставили мать с дочерью на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

Днем ранее спасатели вытащили из воды 59-летнего брестчанина, который плавал в районе первой спасательной станции. Мужчина не рассчитал свои силы, стал тонуть и звать на помощь. Подоспевшие спасатели доставили его на берег.

 
Теги: Брест
 
 
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Женщина не справилась с управлением и гидроцикл перевернулся.
 
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