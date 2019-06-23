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В Бресте спасатели достали из воды маму с 11-летней дочкой, которые упали с водного мотоцикла
24.06.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 июня в заливе реки Мухавец жительница Бреста с 11-летней дочерью перевернулись на гидроцикле, рассказали TUT.BY в областном совете ОСВОД.
Семья отдыхала на реке вблизи гаражного кооператива «Гавань-2009». Женщина катала дочь на гидроцикле. Во время поездки водитель не справилась с управлением и аквабайк перевернулся. К счастью, на женщине и девочке были спасательные жилеты.
Дежурившие неподалеку спасатели подплыли к ним на катере и доставили мать с дочерью на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
Днем ранее спасатели вытащили из воды 59-летнего брестчанина, который плавал в районе первой спасательной станции. Мужчина не рассчитал свои силы, стал тонуть и звать на помощь. Подоспевшие спасатели доставили его на берег.
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Женщина не справилась с управлением и гидроцикл перевернулся.
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