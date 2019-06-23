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В Горках хотели поставить памятник Петру I - но передумали

24.06.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программу Дня освобождения Горок от немецко-фашистских захватчиков изменили. Оттуда убрали торжественное открытие памятного знака о пребывании Петра Первого в этом городе, сообщают horki.info.


Архивное фото: horki.info

Памятный знак российскому императору собирались поставить в эту среду 26 мая около дома № 20 на улице Якубовского в Горках. Как раз там находится лестница-вышиванка, которая в мае появилась в Горках.

Многие местные жители были возмущены тем, что в Горках решили увековечить память о Петре Первом.

«Радыё Свобода» попробовала получить комментарий относительно планов по установке знака в Горецком райисполкоме — но там отказались говорить об этом. В управлении культуры Могилевского облисполкома заявили, что знак устанавливать не будут, так как райисполком не подавал заявку в соответствии с законодательством.

Пока не ясно, что теперь будет с площадкой, которую подготовили для памятного знака Петру I.

О чем говорят исторические факты?

Петр I действительно был в Горках. Это случилось летом 1708 года во время Северной войны. В ней Россия и Швеция боролись за господство на Балтийском море.

Сперва Речь Посполитая, в которую входили белорусские земли, являлась союзницей России. Затем шведский король Карл XII посадил на трон своего ставленника. В результате Беларусь стала ареной боевых действий между шведской и русской армиями, а также кровавых событий. Самые масштабные из них — трагедии в Могилеве, Витебске и Полоцке.

В июле 1708 года Могилев заняли войска Карла XII. Они разграбили город, сажали мещан «в подвалы, морили голодом, в холодную воду голых бросали, на балках под потолком подвешивали». В сентябре пришли российские войска. По приказу Петра I Могилев был разрушен и сожжен, хотя военной необходимости в этом не было.

С 1700 по 1708 годы через Витебск не раз проходили войска воюющих сторон. Все брали с людей нелепые повинности натурой и деньгами. В сентябре 1708 года город был сожжен российской армией, после чего Витебск обеднел, население его уменьшилось, торговля упала.

В мае 1710 года Петр I со своим фаворитом Александром Меньшиковым и свитой убил пять монахов Софийского собора в Полоцке. После этого события храм был закрыт, в его притворе был размещен пороховой склад. В том же месяце там произошел взрыв, в результате чего Софийский собор был частично разрушен и пролежал в руинах до 1738 года.

«Не является важным историческим событием»

В 2015 году на сайте газеты Горецкого райисполкома «Горецкий вестник» вышла статья «Оснований для установки памятной доски в честь пребывания Петра I в Горках нет». В ней директор Горецкого историко-этнографического музея Светлана Макеева объясняет, что нахождение Петра I в Горках не является важным историческим событием, потому что сражение между русскими и шведскими войсками в нашем городе не состоялось.

Кроме этого, эксперт подчеркивает, что нет повода гордиться фактом нахождения в Горках русского царя со своим войском. Почему же? «Северная война 1700−1721 годов принесла жителям белорусских земель огромные потери, обострила экономическую и политическую ситуацию в стране. Пребывание иностранных войск тяжким бременем легло на местное население. Исторические документы свидетельствуют о мародерстве, грабежах и насилии не только шведских, но и русских войск».

Кому, кроме Петра?

В Горках до сих нет памятного знака рода Сапегов, которые владели городом долгие годы. Эти белорусские магнаты дали местечку малое магдебургское право, благодаря этому населенный пункт рос и развивался. В 2012 году на территории академии снесли дом, в котором жил Максим Горецкий, классик белорусской литературы. Памятный знак на этом месте обещали поставить несколько раз, но воз и ныне там. На Мичурина до сих пор не идет восстановление памятников архитектуры, хоть несколько домов на этой улице внесены в список историко-культурного наследия и находятся под охраной государства.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Многие местные жители были возмущены тем, что в Горках решили увековечить память о Петре Первом.
 
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