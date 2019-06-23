Средний балл еще выше, чем по белорусскому. Стали известны результаты ЦТ по русскому

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 24 июня, Республиканский институт контроля знаний озвучил результаты ЦТ по русскому языку. Максимальную «сотку» по данному предмету получило 36 человек. В прошлом году рекордсменов было 54.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Традиционно ЦТ по русскому языку сдавало больше всего абитуриентов. В этом году это — около 63 тысяч человек . Примерно три процента из них на тесты не явились. Еще пять абитуриентов удалили из аудитории за использование мобильных телефонов.

— Средний балл всех, кто сдавал русский язык в этом году, — 52,34, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 37,67.

Для сравнения: средний балл всех, кто этим летом сдавал мову, — 51,41.

Напомним, с этого года баллы на ЦТ считали по новой системе . Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было в прошлом году.

При этом, уверены в Республиканском институте контроля знаний, несмотря на изменения в методике подсчета, число абитуриентов с очень высокими баллами в эту вступительную кампанию не вырастет.

— Проходной балл на очень престижные специальности не изменится, — делится мнением Юрий Миксюк.