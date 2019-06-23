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Средний балл еще выше, чем по белорусскому. Стали известны результаты ЦТ по русскому
24.06.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 24 июня, Республиканский институт контроля знаний озвучил результаты ЦТ по русскому языку. Максимальную «сотку» по данному предмету получило 36 человек. В прошлом году рекордсменов было 54.
Традиционно ЦТ по русскому языку сдавало больше всего абитуриентов. В этом году это —
— Средний балл всех, кто сдавал русский язык в этом году, — 52,34, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 37,67.
Для сравнения:
Напомним, с этого года баллы на ЦТ считали
При этом, уверены в Республиканском институте контроля знаний, несмотря на изменения в методике подсчета, число абитуриентов с очень высокими баллами в эту вступительную кампанию не вырастет.
— Проходной балл на очень престижные специальности не изменится, — делится мнением Юрий Миксюк.
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В понедельник, 24 июня, Республиканский институт контроля знаний озвучил результаты ЦТ по русскому языку. Максимальную «сотку» по данному предмету получило 36...
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