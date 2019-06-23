|
На 5 часов перекроют движение транспорта по двум улицам в Могилеве 28 июня
24.06.2019 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 5 часов перекроют движение транспорта по улице Гагарина и проспекту Шмидта в Могилеве 28 июня,
Движение закроют в связи с проведением на набережной Днепра (напротив торгового центра «Е-Сити») театрализованного концерта с элементами воспроизведения исторических событий «Солдатами были все…».
В этот день с 18.00 до 23.00 перекроют движение транспорта по улице Гагарина от парковки в районе хоккейного клуба «Могилев» до проспекта Шмидта. По проспекту Шмидта проезд будет закрыт от улицы Челюскинцев до улицы Гагарина. В это же время ограничат стоянку автомобильного транспорта по улице Гагарина, по проспекту Шмидта (от улицы Челюскинцев до улицы Гагарина), на парковке в районе торгового центра «Е-Сити».
Движение городского общественного транспорта будет организовано с учетом перекрытия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение закроют в связи с проведением театрализованного концерта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)