Минздрав: посол Сербии получил перелом ребер из-за падения в обморок от жары

Источник материала: Tut.by

Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, который был госпитализирован в Минске 22 июня, уже идет на поправку, сообщает Минздрав. По уточненным данным, он получил травму, когда потерял сознание от жары.

С разрешения самого посла ведомство сообщает, что состояние Ковачевича стабильное, он чувствует себя значительно лучше.

Причиной госпитализации в столичную БСМП стал обморок из-за душной и жаркой погоды, уточняет Минздрав.

«Обморок произошел 22 июня 2019 года во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками Посольства команды Сербии в Деревне спортсменов», — рассказали там.

При этом пациент остается в больнице, поскольку при падении сломал ребра, от чего возник пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

Всего за помощью к медикам на спортивных и неспортивных объектах Европейских игр обратились уже примерно 600 человек, рассказал ранее в эфире «Беларусь 1» первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Это не были серьезные заболевания. Около 30 человек доставили в стационар, [из них] 18 чуть-чуть полежали на больничных койках (сейчас таких 5)», — рассказал медик.

Он также опроверг сомнения, якобы Игры могут сказаться на оказании помощи обычным минчанам. Пиневич напомнил, что дополнительно к почти 200 бригадам скорой помощи в столице добавились еще 20, хотя летом число вызовов и так уменьшается почти вдвое. «Мы мониторим ситуацию, и [Игры] не сказываются на оказании медпомощи», — заверил он.