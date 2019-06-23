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Минздрав: посол Сербии получил перелом ребер из-за падения в обморок от жары
24.06.2019 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, который
С разрешения самого посла ведомство сообщает, что состояние Ковачевича стабильное, он чувствует себя значительно лучше.
Причиной госпитализации в столичную БСМП стал обморок из-за душной и жаркой погоды, уточняет Минздрав.
«Обморок произошел 22 июня 2019 года во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками Посольства команды Сербии в Деревне спортсменов», — рассказали там.
При этом пациент остается в больнице, поскольку при падении сломал ребра, от чего возник пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).
Всего за помощью к медикам на спортивных и неспортивных объектах Европейских игр обратились уже примерно 600 человек,
«Это не были серьезные заболевания. Около 30 человек доставили в стационар, [из них] 18 чуть-чуть полежали на больничных койках (сейчас таких 5)», — рассказал медик.
Он также опроверг сомнения, якобы Игры могут сказаться на оказании помощи обычным минчанам. Пиневич напомнил, что дополнительно к почти 200 бригадам скорой помощи в столице добавились еще 20, хотя летом число вызовов и так уменьшается почти вдвое. «Мы мониторим ситуацию, и [Игры] не сказываются на оказании медпомощи», — заверил он.
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Всего за время Европейских игр к медикам обратились за помощью уже около 600 человек.
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