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Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси внесен в парламент

24.06.2019 16:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси внесен в парламент
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков внесен в парламент, сообщила журналистам начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД полковник внутренней службы Жанна Батурицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработанный проект закона одобрен главой государства. Он внесен на рассмотрение в парламент, в ближайшее время будет рассмотрен депутатами", - сказала Жанна Батурицкая.

Законопроект разрабатывался по поручению Президента Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков внесен в парламент, сообщила...
 
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