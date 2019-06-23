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Утверждены графики проверки готовности организаций к предстоящему отопительному периоду
24.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
ГУ «Госэнергогазнадзор» информирует, что график подготовки юридических лиц г. Пинска к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019/2020 гг. утвержден Пинским горисполкомом. Также Пинским райисполкомом утвержден график подготовки юридических лиц Пинского района к ОЗП 2019/2020 гг.
При возникновении вопросов по поводу подготовки к ОЗП обращайтесь в территориальный орган Госэнергогазнадзора по телефону 61-70-95.
Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Эдуард Полейчук напомнил, что в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 500 базовых величин.
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