В Гродненской области сняты запреты на посещение лесов

Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов сняты во всех регионах Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства. Всего в Беларуси «красными» остаются 46 районов.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Единственная область, где полностью сняты запреты на посещение лесов — Гродненская. А вот Бресткая вся «закрыта». В Гомельской находиться в лесу нельзя в 13 районах, в Минской — в 12, в Витебской — в трех, в Могилевской под запретом два региона.

Кстати, синоптики обещают до четверга солнечную и жаркую погоду, а потом пойдут дожди.