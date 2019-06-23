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В Гродненской области сняты запреты на посещение лесов

24.06.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов сняты во всех регионах Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства. Всего в Беларуси «красными» остаются 46 районов.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Единственная область, где полностью сняты запреты на посещение лесов — Гродненская. А вот Бресткая вся «закрыта». В Гомельской находиться в лесу нельзя в 13 районах, в Минской — в 12, в Витебской — в трех, в Могилевской под запретом два региона.

Кстати, синоптики обещают до четверга солнечную и жаркую погоду, а потом пойдут дожди.

 
 
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Всего в Беларуси «красными» остаются 46 районов.
 
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