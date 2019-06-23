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В Гродненской области сняты запреты на посещение лесов
24.06.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Запреты на посещение лесов сняты во всех регионах Гродненской области,
Единственная область, где полностью сняты запреты на посещение лесов — Гродненская. А вот Бресткая вся «закрыта». В Гомельской находиться в лесу нельзя в 13 районах, в Минской — в 12, в Витебской — в трех, в Могилевской под запретом два региона.
Кстати, синоптики
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Всего в Беларуси «красными» остаются 46 районов.
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