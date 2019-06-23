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В Ляховичах мама оставила годовалую дочь одну дома: девочку с подоконника успели снять спасатели

24.06.2019 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 июня спасатели сняли с подоконника второго этажа жилого дома в Ляховичах годовалую девочку, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Спасатли приехали на место через три минуты после сообщения о том, что ребенок ползает по подоконнику на втором этаже трехэтажки. Они поднялись по лестнице в квартиру и сняли ребенка с подоконника. На тот момент дома никого не было. Малышку передали на обследование в больницу.

Девочку воспитывает мать-одиночка, сообщили TUT.BY в ляховичском отделе образования. Это у нее единственный ребенок. Ранее семья состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Сотрудникам опеки мама пояснила, что в тот день она вышла отдать долг и оставила дочь с сожителем, который вскоре тоже ушел из квартиры.

 
 
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