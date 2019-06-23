«Люди говорят, что имеют право бояться». Полетят ли белорусы в Грузию после протестов

Источник материала: Tut.by

Из-за протестов в Тбилиси Россия с 8 июля приостанавливает авиаперелеты в Грузию. Грузинским авиакомпаниям тоже запрещено летать в Россию. Как отразится эта ситуация на белорусах?





Туристы пытаются отказаться от путевок

В прошлом году в Грузии по статистике Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, отдохнуло чуть более 16 тысяч белорусов. Это не такое большое число по сравнению с россиянами. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной в комментарии РИА "Новости ", в 2018 году там побывали 1,7 млн россиян. Отдых в Грузии на пике популярности. Прекрасная грузинская кухня, гостеприимные люди, теплое море в Батуми и горы.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня у здания парламента. Причиной стало выступление российского депутата с места спикера парламента Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, главы парламента и назначения внеочередных выборов. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе и полицейские.

Ситуация в российско-грузинских отношениях отразилась и на настроениях некоторых белорусов.





Вера Кондратович, менеджер грузинского направления туристической компании «Эпифора», которая продает авиа- и автобусные туры в Грузию из Беларуси, рассказывает, что за последние несколько дней к ней обратилось пять туристов, которые решили отказаться от туров.

— Звонят люди и говорят, что хотят отказаться от вылета из Минска. А как вы можете отказаться, если авиакомпания не вернет стоимость билета? (речь идет о 100%-ном возврате стоимости билета на перелет «Белавиа», так как из Беларуси полеты в Грузию и наоборот не приостановлены. — Прим. TUT.BY). Люди отвечают, что имеют право бояться.





По словам собеседницы, звонившие опасаются того, что они говорят на русском языке и это якобы сейчас, из-за обострения в грузинско-российских отношениях, может вызвать проблемы в Грузии.

— Информацию об этом, видимо, рассказывают по телевизору, не знаю, где они ее находят. Люди говорят, что вот мы, белорусы, незащищенные, а Путин молодец, что вылеты запретил.

Специалист отмечает, что сейчас в Грузии отдыхают многие туристы, выехавшие с помощью их компании. И никаких проблем у них нет.





— Туристы, довольные и счастливые, сидят в кафе, — все прекрасно и замечательно. Я предлагала даже позвонить кому-то из наших туристов, которые туда улетели вчера. При этом от туров пытались даже отказаться те, кто из Минска летит прямо в Батуми.

На автобусе из Минска ехать до Батуми около двух суток

Из Беларуси в Грузию можно добраться на самолете, автобусом и на своем автомобиле. Летом каждый день авиакомпания «Белавиа» летает в Тбилиси и Батуми, что на побережье Черного моря. Чартерных рейсов в Грузию из Беларуси нет. При этом туристические компании не первый год ставят цепочки автобусов на отдых в Грузию. На автобусе с транзитной ночевкой в России нужно ехать около двух суток.





Представители турбизнеса отмечают, что белорусы в Грузию из России массово не летали, такого тренда не было. Могли быть единичные случаи, когда человек был в России у кого-то из родственников и решил лететь оттуда.

Виктория Волынец, ведущий специалист по грузинскому направлению туристической компании «Тайм Вояж», рассказывает, что если белорусы хотят сэкономить, то едут в Грузию из Минска на автобусе.

— Если покупать авиабилеты в Грузию в сезон, то из России они не будут дешевле. А заранее у нас ни в этом, ни в прошлом году никто не интересовался турами с вылетом из России.





По ее словам, если в среднем тур в Батуми на двоих на 12 ночей с завтраками с вылетом из Минска обойдется в 2400 рублей, то на автобусе поездка на 15−16 ночей при таких же условиях обойдется в 1600 рублей. Но ехать придется около двух суток.

У туркомпаний на регулярном рейсе «Белавиа» есть блок мест. Например, если сегодня запланировать вылет 3 августа и прилет в Минск 14 августа, то на сайте авиакомпании за билет в обе стороны предлагают заплатить чуть более 1007 рублей. Если купить билеты с вылетом 3 августа из Вильнюса и прилетом туда же 11 августа, но не в Батуми, а в Кутаиси, то у лоукоста WizzAir они будут стоить около 240 евро (около 555 рублей) на одного без багажа. Но здесь еще надо учитывать, что из Минска нужно добраться до Вильнюса, а из Кутаиси до Батуми и обратно.





Обвала цен на отдых в Грузии не прогнозируется

Редактор сайта www.toursoyuz.by Лилия Кобзик объясняет, что от белорусских туристов по поводу отказа от туров в Грузию сейчас поступают единичные звонки, и чаще вопросы возникают в небольших туркомпаниях. Здесь все зависит от самих туристов: привычны ли они к таким ситуациям, как сейчас происходит в Тбилиси, или нет. При этом, по словам эксперта, опасаться белорусам в Грузии сейчас абсолютно нечего.





— Опасения туристов связаны с тем, что, мол, может быть какой-то дискомфорт из-за того, что они русскоязычные. Но оснований для волнений нет. Грузины уже везде, где только могли, — и на сайтах, и партнерам — сказали и показали, что не имеют ничего против российских туристов. То, что происходит в Тбилиси, сугубо политический момент, который не отразится на желании грузин принимать российских и наших туристов. И по отзывам туристов из России я вижу, что там все очень благожелательны, отдых очень комфортный. Сейчас, возможно, отношение к туристам даже теплее, чем когда-либо раньше. О белорусах в этом контексте вообще речи не идет. Нас очень любят везде, а в Грузии особенно. Мы очень покладистые, платежеспособные и с каждым годом все больше теряем голову от Грузии. Поток туристов туда постоянно нарастает, и сейчас на пике раскрутки автобусные цепочки.





Из-за того, что Россия прекращает авиасообщение с Грузией, обвала цен на рынке туруслуг эксперты не прогнозируют. Однако какое-то снижение стоимости возможно.

— Будет какая-то подвижка по ценам, но не сразу. Посмотрим, что будет в конце сезона и в следующем году, — говорит Лилия Кобзик.

Со своей стороны, Вера Кондратович предполагает, что из-за уменьшения потока российских туристов в Грузии могут снизиться цены на проживание в гостиницах. Но так как основную часть стоимости турпотока из Минска формирует цена на авиаперелет, особого удешевления турпакета не будет.



