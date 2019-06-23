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Сразу 13 человек в Минске осуждены за махинации при сдаче донорской крови
24.06.2019 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице озвучили приговор 13 гражданам, которые по фиктивным справкам о зарплате получали компенсации за сдачу крови. О решении
Летом 2018-го Следственный комитет сообщил, что 13 человек сдавали кровь и получали компенсацию за пропуск работы по подложным справкам о зарплате. Документы были выписаны якобы из четырех мест, где они работали, но цифры были вымышленные. События
Приговор по делу суд Центрального района вынес 21 июня, всех фигурантов обвиняли по статье о мошенничестве.
Два обвиняемых с наибольшими суммами приговорены к 4,5 и 4 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Но к ним применили отсрочку исполнения — мужчины останутся на свободе, если не нарушат закон снова и будут соблюдать правила. При этом они должны в свободное время отработать 120 часов общественных работ.
Еще трое осуждены на 3 года лишения свободы, тоже с отсрочкой, и обязаны отработать 100 часов общественных работ.
Остальные восемь человек приговорены к ограничению свободы без направления в исправительные учреждения на разные сроки: от полутора до 2,5 лет.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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По версии следствия, они по подложным справкам о зарплате получили 56 тысяч рублей компенсации за сдачу крови.
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