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Гостей встречают с улыбкой

24.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Задолго до начала мультиспортивного форума все задействованные объекты взяты под круглосуточную охрану, проверены с помощью саперно-пиротехнических групп, служебных собак и спецтехники. На каждом развернуты штабы, общее взаимодействие между которыми выполняет межведомственный оперативно-ситуационный штаб на базе столичного ГУВД.

Налажена связь с дирекцией II Европейских игр, за всеми спортивными площадками и фан-зонами закреплены должностные лица органов внутренних дел. В ходе тестовых мероприятий милиционеры с представителями других структур отработали порядок действий для обеспечения безопасности.

В охране общественного спокойствия в деревне спортсменов задействованы наиболее подготовленные сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск со всей страны. Среди важных критериев в их отборе выделялось знание иностранного языка. Главу ведомства интересовали условия службы, внешний вид и настроение стражей правопорядка.

«Чижовка-Арена» находится под контролем представителей Заводского РУВД столицы и их коллег. На экранах мониторов в штабе - вся территория объекта с прилегающими выездами и парковкой.

В завершение проверки Министр посетил гребной канал в Заславле, где несет службу милиция Минской области. Ознакомление со спортивным объектом и обеспечением его безопасности глава ведомства начал с контроля организации работы оперативно-ситуационного штаба.

Юрий Караев оценил работу системы видеомониторинга, которая была серьезно модернизирована к началу Игр. В оперативно-ситуационный штаб выведены видеосигналы более чем с четырех десятков видеокамер. В случае необходимости может быть использован квадрокоптер, «картинка» с которого в реальном времени выводится на мониторы штаба. Министр ознакомился с организацией безопасности по периметру спортивного объекта и на его территории, проверил функционирование радиосвязи и управляемость нарядами.

- Готовность органов внутренних дел высокая. Но мы всегда должны придирчиво относиться к мерам, которые принимаем, и считать, что они недостаточны. Мы сами должны искать возможные риски и угрозы, - отметил Юрий Караев. - Поэтому говорить о полной готовности было бы преждевременно. На практике какие-то проблемы все равно появятся и покажут, что не предусмотрели и как маневрировать силами и средствами, чтобы это улучшить. В целом существенных изменений оперативной обстановки, связанных с Играми, не прогнозируется - для этого нет предпосылок.

Министр также отметил, что белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и по возможности - незаметной. В этой связи рекомендация одна: помнить, что гостей встречают с улыбкой, как если бы в твой дом пришли друзья.

https://www.mvd.gov.by/ru/news/5532

 
 
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Министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев посетил места проведения состязаний II Европейских игр, оценив готовность милиции к сложному экзамену.
 
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