Не служившие в армии без веских оснований не смогут поступить на госслужбу. Как меняются правила призыва

Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая в своем телеграм-канале опубликовала проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». По информации Канопацкой, документ внесен в Палату в срочном порядке, планируется к принятию в двух чтениях на этой сессии.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Самое обсуждаемое нововведение закона — это отсрочки для получения образования. По новому документу их будут предоставлять лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или коллеж. Дальше, предположим, если он отучился в вузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в магистратуру.

Исключение из этого списка составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов (организаций). «С целью обеспечения экономики востребованными специалистами, в которых заинтересованы государственные органы (организации), предлагается предоставлять отсрочку по данному основанию вне зависимости от предоставления ранее отсрочки для продолжения образования, т.е. без учета принципа одноразовости», — сказано в пояснениях к закону.

При этом, если закон вступит в силу, когда молодой человек уже закончил вуз и уже учится в магистратуре, срочно в армию его не заберут. Он сможет спокойно доучиться.

«Не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований», не смогут работать на госслужбе

В законопроекте сказано, что призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва.

Важное нововведение: молодые люди, которые «не имея на то законных оснований» не отслужат в армии, не смогут работать в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК, а также стать госслужащими.

— Сегодня карьера государственного служащего в нашей стране никак не связана с исполнением им самим воинского долга, — сказано в обосновании законопроекта за подписью министра обороны Андрея Равкова, которое также распространила депутат, — Вместе с тем, согласно законодательству, например, председатель областного (городского, районного) исполнительного комитета в военное время является председателем местного Совета обороны, начальником зоны (района) территориальной обороны, в связи с чем он должен разбираться в военных вопросах и уметь управлять подчиненными территориальными войсками. Такие же функции будут исполнять его заместители.

В обосновании отмечено: «Практика показывает, что в последние годы в органах государственного управления возрастает число руководителей, которые не проходили военную службу, службу в резерве или иным образом не получили военную подготовку (не проходили службу в органах МВД, МЧС, финансовых расследований КГК, СК, ГКСЭ и не имеют специальных званий)».

«Не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва.

— После явки таких граждан (27-летних парней. — Прим. TUT.BY) в военный комиссариат (обособленное подразделение) сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки» с указанием номера протокола заседания призывной комиссии (приказа военного комиссара), — сказано в дополнениях к Закону.

Молодых людей, которым на момент вступления Закона в силу уже исполнится 27 лет, данные нововведения на коснутся.

Выезд за границу запретят тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву»

Появятся у уклонистов и проблемы с выездом за границу. Сейчас, если молодой человек делает все, чтобы «откосить», его должны признать уклонистом, лишь тогда, он не сможет выехать из Беларуси.

Вот какая формулировка есть в нынешнем законе: выезд из Беларуси может быть ограничен тому, кто «уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». То есть для запрета нужно, чтобы в действиях призывника были признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Когда закон изменится, запретить выезд смогут всем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняет обязанности по воинскому учету, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». То есть заводить уголовное дело и признавать молодого человека уклонистом не понадобится.

Контрактники смогут не отрабатывать распределение

Выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку. Отрабатывать распределение они будут не должны.

Напомним, в 2018 году в Беларуси впервые возникла ситуация, когда в армию отправили меньше ребят, чем планировали . Это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но специалисты увидели: есть проблема. В осенний призыв 2018 года ряды Вооруженных сил пополнили около 10 тысяч ребят. Более 37 тысяч, то есть почти в четыре раза больше, получили отсрочки. Причины отсрочек разные. Как основные можно выделить три: для продолжения образования — их получили около 30 тысяч парней, по семейному положению — примерно 2500 человек, еще 4000 — по состоянию здоровья. Усложняет ситуацию и демографическая обстановка. За последние 10 лет количество парней призывного возраста уменьшилось в два раза. В будущем, показывает статистика, эта ситуация будет только ухудшаться. Если не предпринимать конкретных мер, в 2022 году у нас появится проблема с нехваткой призывников, рассказал Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Также министерство обороны ранее анонсировало новые льготы для прошедших военную службу, службу в резерве: — льготы при поступлении и обучении в учреждениях образования, в частности предоставление первоочередного права получения жилья в общежитии; — право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях вузов; — преимущественное право на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования; — право выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования; — право на поступление вне конкурса на заочную форму получения среднего специального и высшего образования первой ступени по наиболее востребованным специальностям; — включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж; — ограничение на прием на государственную службу, военную службу, службу в военизированной организации граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований; — предоставление гарантий на прием на работу к прежнему нанимателю в организации вне зависимости от форм собственности после увольнения со срочной военной службы (в настоящее время только в государственные организации).