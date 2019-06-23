Белорусы смогут без визы посещать ОАЭ

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Андрей Лученок и Ахмед аль-Джарман. Фото МИД

24 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов состоялась церемония подписания протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Беларусью и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

От белорусской стороны документ подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол в ОАЭ Андрей Лученок, от эмиратской - заместитель министра иностранных дел Ахмед аль-Джарман.

В соответствии с документом, граждане Беларуси - владельцы действующих национальных паспортов - получат возможность без визы посещать ОАЭ. Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран.-0-