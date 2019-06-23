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Белорусы смогут посещать ОАЭ без виз

24.06.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь подписала документ об установлении безвизового режима с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает МИД страны.


Документ подписали посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученко и замминистра иностранных дел ОАЭ Ахмед аль-Джарман.Фото: mfa.gov.by

В соответствии с документом граждане Беларуси — владельцы действующих национальных паспортов — получат возможность без визы посещать ОАЭ, пояснили в ведомстве.

24 июня в ОАЭ стороны подписали изменения в соглашение между Беларусью и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран.

Белорусы на сегодняшний день могут отправится без визы в более 40 стран. Напомним, в феврале 2017 года в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, через год его продлили до 30 дней.

 
 
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В соответствии с документом граждане Беларуси - владельцы действующих национальных паспортов - получат возможность без визы посещать ОАЭ, пояснили в ведомстве.
 
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