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Белорусы смогут посещать ОАЭ без виз
24.06.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь подписала документ об установлении безвизового режима с Объединенными Арабскими Эмиратами,
В соответствии с документом граждане Беларуси — владельцы действующих национальных паспортов — получат возможность без визы посещать ОАЭ, пояснили в ведомстве.
24 июня в ОАЭ стороны подписали изменения в соглашение между Беларусью и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Протокол вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран.
Белорусы на сегодняшний день могут
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В соответствии с документом граждане Беларуси - владельцы действующих национальных паспортов - получат возможность без визы посещать ОАЭ, пояснили в ведомстве.
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