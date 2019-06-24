ЦТ по физике планируют пройти почти 25 тыс. человек

Источник материала: БелТА

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по физике. На него зарегистрировались почти 25 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Начало экзамена в 11.00. Прийти на него в РИКЗ советуют примерно за полчаса. У абитуриента с собой должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца. Если абитуриент потерял документ, удостоверяющий личность, или его украли, на экзамен нужно взять справку, которую выдает МВД в таких случаях.

Еще на ЦТ понадобится ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами черного цвета. На тестирование по физике также можно взять с собой калькулятор.

Под запретом мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Кроме того, нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За эти нарушения абитуриент будет удален из аудитории и лишится возможности сдавать ЦТ.

Следующее централизованное тестирование, по истории Беларуси, пройдет 27 июня.-0-