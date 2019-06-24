Новое в призыве в армию, последний день Калиновского, тату испанки и рука «киборга» - все за вчера

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Уже через месяц вы сможете рвануть на пляжи ОАЭ - вчера мы подписали с ними безвиз, а если денег нет - то есть у нас идеи для крутого отдыха в Минске за пять рублей (то,...