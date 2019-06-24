Новое в призыве в армию, последний день Калиновского, тату испанки и рука «киборга» - все за вчера

В Беларуси, возможно, меняются правила призыва. Самое важное: отсрочки для получения образования по новому закону, возможно, будут предоставлять лишь раз, не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований, не смогут поступить на госслужбу, у уклонистов появятся проблемы с выездом за границу… И это еще не все.
В последнее время стали не редкостью истории, когда высокопоставленные управленцы (чиновники и директора госпредприятий) пропадали, якобы, были задержаны — но силовики отказывались от комментариев. И ситуация по ним до сих пор очень мутная. Вот вам подборка таких случаев (а мы ждем ответов по ним).
Слышали, что с нового учебного года у 9-классников не будет черчения? Педагоги уверены: это плохо отразится на ребятах, которые позже собираются поступать на технические специальности. В Минобразования успокаивают: без черчения школьников не оставят. Так что же происходит?
Кстати, об образовании. РИКЗ озвучил результаты ЦТ по русскому языку — и «сотку» там получило меньше абитуриентов, чем по белорусскому. Да и самих рекордсменов меньше… Это что-то значит?
У нас — новый текст проекта «Если к вам пришли». Когда к человеку появляются вопросы от правоохранительных органов, важно знать, что может смягчить его ситуацию, а какие моменты, наоборот, только ее усугубляют. Есть ли шанс остаться на свободе, пока идет предварительное расследование? Кто может вносить залог за обвиняемого и каким он должен быть? Можно ли погасить ущерб и при этом не признавать вину? Все вместе с адвокатом объясним здесь.
Смотрите, минскую трехэтажку у метро сначала капитально отремонтируют, а потом… снесут. Местные недоумевают: и им жить в бардаке ни за что ни про что, и полмиллиона рублей можно было бы потратить на дом, которому действительно остро нужен капремонт. Как так вышло-то?
История о том, как бывшие супруги после развода не могут поделить шестерых детей. «Теперь я могу сказать всем горе-отцам: вы можете не помогать своим детям, не платить алименты — и вам за это ничего не будет!» — говорит Кристина К. после отказа суда лишить ее бывшего мужа родительских прав. «Я не хочу устраивать из этого дела шоу: как потом жить моим детям? Практически все, что говорит обо мне эта женщина, — вранье!» — говорит Армен К. Мы попытались разобраться в ситуации с помощью бывших супругов, совершеннолетних детей пары и адвокатов.
А новый клип Киркорова видели? Ну очень странный. В ролике поп-король раздевается и идет на нудистский пляж. Да, прямо голый, но…