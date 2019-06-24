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Новое в призыве в армию, последний день Калиновского, тату испанки и рука «киборга» - все за вчера

25.06.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера у православных начался Петров пост, продлится он почти три недели — и вот вам краткий гайд по тому, что сейчас нельзя есть и можно ли жениться. Ну, а для тех, кто собирался не жениться, а весело провести эту неделю на пляже, давайте расскажем, не разочарует ли вас погода. Уже через месяц, кстати, вы сможете рвануть и на пляжи ОАЭ — вчера мы подписали с ними безвиз, а если денег нет — то вот у нас идеи для крутого отдыха в Минске за пять рублей (то, что надо школьникам и студентам).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В Беларуси, возможно, меняются правила призыва. Самое важное: отсрочки для получения образования по новому закону, возможно, будут предоставлять лишь раз, не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований, не смогут поступить на госслужбу, у уклонистов появятся проблемы с выездом за границу… И это еще не все.


  • В последнее время стали не редкостью истории, когда высокопоставленные управленцы (чиновники и директора госпредприятий) пропадали, якобы, были задержаны — но силовики отказывались от комментариев. И ситуация по ним до сих пор очень мутная. Вот вам подборка таких случаев (а мы ждем ответов по ним).
  • Вчера белорусский суд вынес оправдательный приговор — и это на самом деле редкость. Помните дело о взрыве на «Гродно Азоте»? Там погибли два рабочих, пострадали еще трое. Суд решил: единственный обвиняемый, мастер цеха, не виноват в этом.
  • Слышали, что с нового учебного года у 9-классников не будет черчения? Педагоги уверены: это плохо отразится на ребятах, которые позже собираются поступать на технические специальности. В Минобразования успокаивают: без черчения школьников не оставят. Так что же происходит?
  • Кстати, об образовании. РИКЗ озвучил результаты ЦТ по русскому языку — и «сотку» там получило меньше абитуриентов, чем по белорусскому. Да и самих рекордсменов меньше… Это что-то значит?
  • Как там посол Сербии? Помните, писали, что он был госпитализирован после скандала на открытии Игр? Оказывается, Велько Ковачевич по-прежнему находится в больнице скорой медицинской помощи и у него (уже точно) не инсульт.
  • Из-за протестов в Тбилиси Россия (мы писали) с 8 июля приостанавливает авиаперелеты в Грузию. Грузинским авиакомпаниям тоже запрещено летать в Россию. Как отразится эта ситуация на белорусах и полетят ли наши в Грузию после всего этого?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • У нас — новый текст проекта «Если к вам пришли». Когда к человеку появляются вопросы от правоохранительных органов, важно знать, что может смягчить его ситуацию, а какие моменты, наоборот, только ее усугубляют. Есть ли шанс остаться на свободе, пока идет предварительное расследование? Кто может вносить залог за обвиняемого и каким он должен быть? Можно ли погасить ущерб и при этом не признавать вину? Все вместе с адвокатом объясним здесь.
  • Осенью в Вильнюсе перезахоронят останки Кастуся Калиновского, которые нашли при раскопках на горе Гедимина — и мы отправились в Вильнюс в поисках памяти о повстанцах и прошли последним путем 26-летнего Кастуся. Очень классный репортаж, не пропустите!
  • Смотрите, минскую трехэтажку у метро сначала капитально отремонтируют, а потом… снесут. Местные недоумевают: и им жить в бардаке ни за что ни про что, и полмиллиона рублей можно было бы потратить на дом, которому действительно остро нужен капремонт. Как так вышло-то?
  • Какой классный мальчишка! 11-летний Никита считает себя геймером и начинающим ютубером. А на самом деле это 6-классник из Климовичей, который отличается от сверстников тем, что у него — «рука киборга» (и это предмет гордости, а не штука, которую хочется прятать).


  • История о том, как бывшие супруги после развода не могут поделить шестерых детей. «Теперь я могу сказать всем горе-отцам: вы можете не помогать своим детям, не платить алименты — и вам за это ничего не будет!» — говорит Кристина К. после отказа суда лишить ее бывшего мужа родительских прав. «Я не хочу устраивать из этого дела шоу: как потом жить моим детям? Практически все, что говорит обо мне эта женщина, — вранье!» — говорит Армен К. Мы попытались разобраться в ситуации с помощью бывших супругов, совершеннолетних детей пары и адвокатов.
  • А новый клип Киркорова видели? Ну очень странный. В ролике поп-король раздевается и идет на нудистский пляж. Да, прямо голый, но…

О СПОРТЕ


Все новости понедельника, 24 июня

Кстати. Имейте в виду, что сегодня дороги в центре Минска снова перекроют. Вот здесь у нас самая новая информация о том, как поедут авто и другой транспорт. Напомним, что творилось вчера на закрытых ради велогонок Немиге и Романовской Слободе. Терпения вам, друзья, — и хорошего дня.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Уже через месяц вы сможете рвануть на пляжи ОАЭ - вчера мы подписали с ними безвиз, а если денег нет - то есть у нас идеи для крутого отдыха в Минске за пять рублей (то,...
 
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