Появится ли рыночная площадь на месте старого автовокзала в Бресте?

Источник материала: Tut.by

В конце мая в Бресте начал работать новый автовокзал . А вот площадка старого автовокзала опустела. Но планов на нее у города много: например, есть идея создать здесь многофункциональную рыночную площадь. Что она будет собой представлять и как это повлияет на жизнь рядом расположенного рынка, узнал «Вечерний Брест».



Фото: «Вечерний Брест»

Пока территория старого автовокзала пустует. Пока здание и стоянка рядом принадлежат «Брестоблавтотрансу». Однако уже скоро — ориентировочно через месяц — территория будет передана городскому центру по управлению недвижимостью.

— Будем сдавать эти площади в аренду: и старое здание автовокзала, и саму стоянку, пока не решится вопрос с инвестором, — поясняет директор КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» Сергей Малик.

Сейчас в горисполкоме идет обсуждение, как лучше распорядиться пустующими площадями.

— Проще сделать реконструкцию вокзала под многофункциональный торговый центр и построить рядом многоуровневый паркинг. Но сегодня есть необходимость реконструировать и Центральный рынок, который уже морально устарел. Поэтому обсуждается вопрос проведения конкурса на разработку концепции всего квартала в границах улиц Мицкевича — Пушкинской — Куйбышева — Карбышева. И таким образом увязать новый инвестпроект и реконструкцию рынка, — пояснил главный архитектор города Николай Власюк.

Несколько лет назад шли разговоры о том, чтобы вывести продовольственный рынок из центральной части города. Теперь передумали: рынок — это центр притяжения, который просто требует обновления и хорошо впишется в пешеходный променад по улице Пушкинской.

— Надо провести модернизацию и реконструкцию. Оставить купол рынка, но все вокруг пересмотреть, использовать более эффективно. Например, есть идея сделать его двухуровневым, поскольку под куполом много незадействованного пространства, — считает Николай Власюк.

Есть задумка не просто сделать реконструкцию и построить торговый комплекс на месте старого автовокзала. Создать там рыночную площадь, как в старых городах Европы, руководству города и архитекторам предложил глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский.

Концепция заключается в том, чтобы старое здание автовокзала снести и на месте высвободившейся площадки вместе со стоянками построить многоуровневые торговые ряды. Там могут размещаться кафе, рестораны, магазины и офисы. На месте стоянки бывшего автовокзала Валентин Станиславович предлагает построить многоуровневую парковку. Cвободная территория останется для проведения концертов, ярмарок, выставок, городских гуляний и мероприятий. Зимой там может быть каток и стоять новогодняя елка, а летом — хорошо впишется концертная площадка.

— К площади Ленина примыкают жилые дома, жильцам которых порой некомфортно там из-за гуляний на площади. Да и улицу Ленина приходится перекрывать при проведении массовых мероприятий. А это одна из центральных магистралей. В этом плане рыночная площадь около Центрального рынка выигрывает по нескольким позициям. Рядом практически нет жилых домов. Участок улицы Мицкевича на отрезке от улицы Советской до бульвара Космонавтов можно сделать частью пешеходной зоны. С учетом того, что после открытия нового автовокзала основная транспортная артерия пошла по улице Орджоникидзе, этот участок дороги больше не несет такой нагрузки, как раньше. А подъехать к рынку или к самой площади можно будет по бульвару Космонавтов, — поясняет концепцию Валентин Милошевский.

По предварительным наброскам, рыночная площадь сможет вместить 3−5 тысяч человек.

— Такая рыночная площадь во многих странах — точка притяжения людей. У нас для этого есть все условия. И это может быть то место, где будет приятно провести вечер, посидеть в кафе, послушать музыку, — добавляет Валентин Милошевский.

Как пояснил главный архитектор, есть параллельная задумка сделать две площади: одну — перед рынком и одну — перед автовокзалом. Но как будет, будет зависеть от инвестора. И еще неизвестно, снесут ли старое здание автовокзала или оно впишется в новую концепцию территории. Решается вопрос о строительстве паркинга на земле или под землей.

Позже проект реновации территории старого автовокзала и рынка будет представлен для общественного обсуждения.