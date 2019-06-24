В день информирования в Глусском райпо говорили о пожарах и безопасности детей

Источник материала: Радзiма





Женщина 1976 года рождения, которая, как считалось первоначально, сгорела 27 апреля при пожаре в доме № 11 по улице Пушкинской в Глуске, на самом деле умерла от острого отравления этиловым спиртом еще до того, как вспыхнул дом. Это установила судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники МЧС констатируют: 79 процентов погибших в огне были пьяны. Стакан и сигарета — по-прежнему основные источники опасности как для самих употребляющих, так и для их соседей.

В Могилёвской области за пять месяцев произошло 394 пожара, погибло 38 человек, травмы получило 42, пострадало трое детей. Огнем уничтожено 131 строение, 37 голов скота, 11 единиц техники. Такие данные привел начальник Глусского РОЧС Андрей Каминский 20 июня, в единый день информирования, во время встречи с коллективом Глусского райпо.







Сейчас лето, каникулы, поэтому особое внимание — детям. Из-за того, что родители на минуточку отошли, двухлетний малыш в Пинске глотнул чистящее средство для унитаза (ребенка оставили одного на горшке в туалете), а пятилетний мальчик из Витебска 14 апреля утонул в водоеме во дворе своего дома, в Лиде ребенок шести лет 20 мая упал с высоты на спортплощадке, ударился головой, 22 мая на пятикласснице из Пинска загорелась одежда — она помогала маме, разогревала еду на газовой плите, 26 мая в Климовичском районе утонуло трое детей — братья 6 и 11 лет и девочка 13 лет, годовалый малыш выпал 14 июня из окна второго этажа в Ивье, в Лиде помощь понадобилась 10-летнему мальчику (он гостил у бабушки и упал с велосипеда), в Щучинском районе в больнице после ДТП с велосипедом оказалась 9-летняя девочка.







Бывают и такие случаи, когда старшие вроде и рядом, но толку от этого нет: 17 июня в Бешенковичском районе утонул двухлетний малыш, его мама, «отдохнувшая» на берегу на 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, даже не среагировала, когда мальчик начал тонуть, хоть сама и была рядом с ним в воде.

Но не только за малышами нужен глаз да глаз. Подростки тоже нуждаются в присмотре. Парень с друзьями в Рогачёве 5 июня пошел поплавать на реку Друть, в месте, не предназначенном для купания, он нырнул, вынырнул чуть выше по течению, а затем ушел под воду. В марте случился пожар в двухкомнатной квартире в Могилёве. Спасатели нашли на полу без сознания 19-летнего хозяина и 17-летнего гостя. Парни не выжили. А экспертиза нашла в их крови алкоголь.

Хочется назвать всё это страшилками. Но, увы, — только факты. Будьте осторожны. Будьте внимательны. Не оставляйте детей одних! И помните: вы, родители, — самый главный пример для них.

Ирина ГРОМЫКО

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