«Лишили прав - купил самокат». Истории минчан, для которых электросамокат стал транспортом

Источник материала: Tut.by

Самокаты на улицах Минска стали заметными. Появилась крупная компания проката Eleven — от нее по городу уже ездят 300 электросамокатов, еще 250 планирует пустить на улицы «Колобайк». TUT.BY отыскал минчан, которые решились на покупку самокатов и уже используют их как транспорт. Спросили, какой в этом смысл.

Мария: «Первая поездка впечатлила: ветер в волосах, все такое»



Мария Лобанова, ремесленник, 37 лет. Выбрала свой первый самокат не по модели, а по цвету: нравится оранжевый

Мария Лобанова купила самокат весной, в середине мая. Она живет в деревне Старина, что под Минском (на четыре километра дальше Колодищей). Новый транспорт использует в основном для поездок по городу.

— В Минске бываю часто, почти каждый раз езжу по городу на самокате. Получается три — пять раз в неделю. У меня нет и не будет водительских прав — по состоянию здоровья, так что самокат — это хороший вариант вообще что-то водить, — рассказывает Мария. — Расстояние, которое на общественном транспорте нужно ехать с пересадками, я на самокате преодолеваю проще и быстрее. Самокат это мобильность без ожидания на остановках. Я люблю бывать на мероприятиях на улице Октябрьской — там тоже удобно передвигаться на самокате.





Впервые Мария каталась как раз на арендованном самокате. Это была просто прогулка по вечернему городу.

— Ехала 26 минут. Меня та поездка впечатлила: ветер в волосах, все такое. Потом брала самокат в прокат на свой день рождения, уже с идеей купить.

Бэушный Speedway Mini 3 девушка приобрела на онлайн-площадке объявлений за 520 рублей. Сначала владелец просил на 100 рублей больше, но сбросил цену из-за проблем с батареей.

— Новый такой самокат мог проехать на одном заряде 30 километров, а мой только 10−15, — объясняет Мария. — Но зависит то, сколько держится заряд, и от качества дорог. Заряжается самокат недолго, часа через два я уже снова могу ехать. Бывает, что оставляю его у кого-то в квартире подзарядиться, однажды заряжала в торговом центре, пока болтали с подружками и ели мороженое.

Инфраструктура в городе Марию пока печалит: часто приходится спешиваться, чтобы преодолеть бордюр.





— По велодорожке стараюсь ехать со скоростью велосипедов. Иногда я обгоняю, иногда меня. Если еду по тротуару, то особо не лавирую, стараюсь притормаживать, ехать там, где меньше людей, — не хочется, чтобы самокаты вызывали негатив, они ведь только набирают популярность. И без того приходится ловить на себе недовольные взгляды. Если нужно подъехать на метро — складываю самокат. Были страхи, что охранники не будут пропускать, но они пускают без проблем и с интересом расспрашивают. В метро с самокатом вхожу в первый или последний вагон.

Пока девушка не придумала, как парковать самокат, если нужно войти в здание.

— Поэтому везде его беру с собой, или оставляю в поле зрения, если сама нахожусь неподалеку. Он весит 13 кило, так что я уже немного подкачала мышцы.

С появлением самоката у Марии стало больше возможности добраться за город, когда пригородный транспорт уже заканчивает работу.

— Я еду домой от станции «Уручье». Последний автобус прямо до Старины отправляется в 21.50 — понятно, что это слишком рано. Еще есть автобус после 23 часов, который не доезжает четырех километров до моей деревни — так что я теперь могу проезжать это расстояние на самокате. По дороге еду как велосипедист — не дальше метра, с фликерами, с включенными фонарями, даже если на улице светло. Когда машины едут — притормаживаю.

Александр: «На самокате ты не потеешь, в отличие от велосипеда»



Александр Ханин, основатель интеллектуальной игры «Мозгобойня», 33 года. Для него важно, что на самокате человек меньше загрязняет окружающую среду и меньше занимает пространства на улице в сравнении с поездкой на автомобиле

Александр Ханин купил самокат около двух с половиной месяцев назад — жизнь заставила.

— Я превысил скорость серьезно дважды за неделю — естественно, меня лишили прав. Раньше не представлял, как на чем-то, кроме автомобиля, передвигаться по городу, но вот обстоятельства показали. Сыграло роль и то, что ездить на самокате становится модным.

Собеседник объясняет, почему не выбрал общественный транспорт или велосипед.

— Летом в метро очень душно, в наземном транспорте кондиционеры в основном не работают. В отличие от велосипеда, на самокате ты не потеешь — наоборот, тебя обдувает ветром, ты сухой и приятный можешь прийти на встречу, нет кардионагрузки.

Александр купил совершенно новый самокат, за 1250 рублей — Minimotors Speedway Mini 4 Pro. Пока выбирал, «прошарился», какие вообще бывают модели.





— Эта модель привлекла пробегом: от одной зарядки может проехать до 50 километров, развивает скорость до 44 километров в час. Самокаты, которые я брал в аренду, проходят 25 километров, они слабые и по скорости. Мне хотелось чего-то помощнее. У этого самоката широкая дека — ноги стоят рядом. Если дека узкая, то ноги приходится ставить одну за другой: есть риск, что они зацепятся при экстренном соскакивании. Еще есть два амортизатора — в условиях плохого мощения улиц очень выручает, по плитке без амортизаторов ездить опасно для менисков.

Если передвигаешься на самокате, лучше видны проблемы Минска с безбарьерной средой.

— Даже на проспекте — от БГУИРа до станции метро «Московская» — просто опасно ездить, потому что плитка выщерблена. Если туда попадет восьми- и даже десятидюймовое колесо самоката, это чревато тяжелыми увечьями. Нужна отдельная инфраструктура, а не просто разметка для велосипедов и самокатов. У нас идеальная среда для развития этого — очень широкие улицы.

Собеседник уверен: городским властям придется начать разводить потоки, когда число велосипедов и средств персональной мобильности на тротуарах превысит критическую массу и начнутся частые столкновения. Лучше об изменениях задуматься заранее. По мнению Александра, самокаты должны двигаться по велодорожкам, обособленным от проезжей части и от тротуаров.





Самокат Александра весит 17 килограммов, молодой человек берет его с собой, отправляясь в помещение.

— Проблемы начнутся, когда самокатов станет больше — думаю, будут запрещать вносить их в кафе, появятся проблемы с парковкой и с возможностью подзаряжать батарею в общественном месте.

На самокате условно от «Востока» до площади Победы Александр добирается за 15 минут, при этом больше, чем на автомобиле, взаимодействуя с городом:

— На машине ты просто доезжаешь из точки А в точку Б, ни с кем не коммуницируешь, занимаешь больше места. И еще паркуешься бог знает где.





Собеседник признается: был бы готов отказаться от автомобиля в пользу самоката, если бы не зима. В эту пору года такой вид транспорта окажется бесполезным. На велосипеде из-за несовершенной инфраструктуры зимой тоже полноценно не поездишь.

— Общественный транспорт с октября по март, как правило, грязен, холоден и пока не может похвастаться продуманностью маршрутов, чтобы не приходилось мерзнуть на остановках по 20 минут. Например, в прибалтийских столицах ситуация лучше: там общественный транспорт чище, теплее и не вынуждает тебя его избегать. Там применяется меньше песка для посыпки улиц, а значит, даже в слякоть пешеход может короткие расстояния преодолевать пешком, не боясь вымазаться по уши в грязи. Так что снова проводить в машине безвылазно шесть месяцев — перспективка так себе, но похоже, что придется.

Алексей: «На заброшенной дороге развил скорость 82 километра в час»



Алексей Калинчук, владелец клининговой компании, 29 лет. За месяц купил уже второй самокат — новый может разгоняться до 90 километров в час

Алексей Калинчук «катает» всего около трех недель, за это время успел купить второй электросамокат. Раньше передвигался на общественном транспорте, такси или на велосипеде. Молодой человек признается, что автомобиль ему не по душе, а мотоциклов побаивается. Алексея (как и Александра) мы нашли в группе любителей электротранспорта в Telegram.

— На самокате в сутки проезжаю около 40−50 километров: днем решаю рабочие вопросы, а вечером и ночью — покатушки для души.

Первый самокат Алексея был мощным — Halten RS-03, мог развивать больше 60 километров в час, столько же километров ехать от одной зарядки, весил 36 килограммов, стоил в Минске 2900 рублей. Второй самокат минчанин заказал из Москвы. Он еще мощнее: Minimotors Dualtron Thunder может разгоняться до 90 километров в час, запас хода на одном заряде — 110 километров, весит 40 кило. Новый электросамокат обошелся Алексею почти в 5500 рублей (2700 долларов).

— Что нравится? Мощь, скорость, драйв. На первом самокате ездил в основном со скоростью 35−40 километров в час, но по пустынной велодорожке выжимал и 60−63 километра в час. Немного покатавшись, понял, что нужно обязательно покупать защиту: наколенники, налокотники, шлем. На мощных аппаратах без всего этого ездить страшновато и небезопасно. На новом самокате пробовал развивать скорость 82 километра в час — в защите, на заброшенной пустой дороге. Конечно, в других местах так быстро не езжу. Около 40−50 километров в час, когда никого нет.

Алексей Калинчук считает, что владельцев мощных самокатов законодательно можно выпустить на дорогу — на полосу для городского транспорта или на отдельную, для велосипедистов и самокатчиков. Обязательное условие — наличие защитных аксессуаров. На обычных электросамокатах можно двигаться и по тротуарам — при условии, что все бордюры будут спилены.





— Если водители электротранспорта будут знать ПДД, ездить по всем знакам, то проблем будет минимум. Но нужна пропаганда — автомобилистов вводить в курс дела, что есть такие ребята и нужно считаться с их правами. По тротуарам сложно передвигаться, когда есть пешеходы. Но конфликтов не было: если ты нормально едешь, перед носом не виляешь у пешеходов, не подрезаешь, то проблем нет. Хотя бывает, что люди пугаются, даже если ты проезжаешь от них совсем далеко.

Алексей тоже ругает инфраструктуру на тротуарах: много бордюров не по нормам, ям.

— Мощные самокаты с хорошим протектором берут бордюры даже до 15 сантиметров (по словам Алексея, его первый электросамокат мог преодолеть бордюр до восьми сантиметров. — Прим. TUT.BY). Но не хочется убивать технику, потому что она дорогостоящая. Ну и на таком бордюре можно подлететь, и это все плачевно закончится — опасно для жизни. Так что спешиваться приходится часто.

Из минусов еще — на электросамокате не поедешь в дождь.

— Лужи, вода — это страшная болезнь. А вот если нормальная погода и инфраструктура хорошая, то пользоваться самокатом идеально, за этим будущее.





С самокатом Алексей едет в грузовом лифте, когда приходит домой. В квартиру закатывает.

— У меня «однушка», самокат в прихожей отлично помещается, — говорит Алексей.

В городе минчанин оставляет технику порой просто так — самокат заводится ключом зажигания, да и сам по себе тяжеловат.

— Но укатить его все же можно, поэтому стараюсь пристегивать хотя бы велосипедными замками. Или ставлю прямо возле офиса, в зоне видимости.

Заряжается около 20 часов, Алексей докупил более мощное зарядное — теперь дело идет намного быстрее.

— Самокат для меня — это мобильность: всегда можно сказать, что буду через 20−30 минут и в любой конец города доехать. Но правила дорожного движения соблюдаю, на красный не езжу: истории есть грустные и с велосипедами, и с электросамокатами. Здоровье дороже, чем возможность сэкономить три минуты.