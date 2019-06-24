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26 июня – День работников прокуратуры. «Руководствоваться только законом»

25.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

26 июня – День работников прокуратуры. «Руководствоваться только законом»
В школе Галина Снюк (тогда ещё Скороход) была красивой и скромной девочкой с самыми длинными косичками в классе.

Отлично помню ответственность и стремление к хорошим отметкам своей одноклассницы. Уже тогда она выбирала между двумя серьёзными сферами – юриспруденцией и медициной. Победила первая. И свою детскую ответственность Галина перенесла и во взрослую жизнь, в свою любимую профессию…
Сегодня Галина Снюк – старший помощник прокурора, младший советник юстиции. В своей должности – почти 13 лет.
Примером мамы и жены для Галины всегда была её мудрая мама – Валентина Кузьминична, у которой двое детей. По воле судьбы: обое — в погонах, обое – майоры (сын Борис – пограничник).
А вот образцом для подражания в профессии всегда была тётя Александра Кузьминична Севрюкова, которая возглавляет нотариальную контору в Глубокском районе и неоднократно признавалась лучшим нотариусом республики.
У самой Галины Анатольевны тоже есть многочисленные дипломы и грамоты районного и областного уровня. В круг её обязанностей входит целый спектр серьёзной работы. Это и надзор за соответствием закону судебных решений по уголовным и гражданским делам, правовых актов, решений и действий органов и должностных лиц, исполняющих наказания и другие меры уголовной ответственности и меры принудительного характера; и надзор за исполнением законодательства о Государственной границе; и профилактика правонарушений и преступлений в пограничной комендатуре «Речица»; и проверка законности прекращения и приостановления производства по уголовным делам следователями РОСК…
За плечами Галины Снюк немало интересных и громких судебных процессов. На мой вопрос о процессе, который произвёл самое неизгладимое впечатление, Галина Снюк вспоминает не уголовное дело, а… гражданское. Но именно оно тронуло все фибры души силой человеческого равнодушия. Это было дело о лишении родительских прав. Мать, живущая в достатке, сама… отказывалась от своего ребёнка лишь потому, что он был напоминанием о её первом муже. В новой семье, с новыми мужем и детьми, не оказалось места для первенца – мальчика, который всей душой любил мать и уже успел привязаться к отчиму. Ребёнок попал в детдом…
Галина Снюк замужем. С мужем Николаем растит двух дочек-гимназисток — Елену и Викторию. В свободное от работы время старший помощник прокурора любит покулинарить и почитать книги. Любимые творения на кухне – булочки с яблоками и эскалоп. А любимые литературные творения – исторические книги и бессмертная классика. Сейчас Галина читает книгу «Тайная служба Петра Первого», недавно перечитала «Преступление и наказание» и «Детей Арбата». Делится впечатлениями, что книги, прочитанные в юности и перечитанные сейчас, воспринимаются совершенно по-новому.
– Женщина в прокуратуре, в суде может дать волю эмоциям при принятии решений?
– Нет, женщина может дать волю эмоциям дома, в кругу близких. В нашей работе, если ты профессионал, нужно руководствоваться только законом, — уверена Галина Анатольевна.
Лилия ГУЩА
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В школе Галина Снюк (тогда ещё Скороход) была красивой и скромной девочкой с самыми длинными косичками в классе. Отлично помню
 
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