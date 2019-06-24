28 июня будет проводиться годовая техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения

Источник материала: Навiны Палесся



28 июня на территории Брестской области будет проводиться годовая техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения путем кратковременного включения электросирен в населенных пунктах.

По словам старшего инспектора ГПиВО Столинского РОЧС Александра Симончика, в рамках проверки будет протестирована работа оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ-диапазона.

МЧС обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к необходимости данной проверки. Не стоит также паниковать, ибо это плановое мероприятие, которое пройдет под полным контролем Столинского РОЧС.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ