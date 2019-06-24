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28 июня будет проводиться годовая техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения

25.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

28 июня будет проводиться годовая техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения
28 июня на территории Брестской области будет проводиться годовая техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения путем кратковременного включения электросирен в населенных пунктах.
По словам старшего инспектора ГПиВО Столинского РОЧС Александра Симончика, в рамках проверки будет протестирована работа оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ-диапазона.
МЧС обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к необходимости данной проверки. Не стоит также паниковать, ибо это плановое мероприятие, которое пройдет под полным контролем Столинского РОЧС.
Людмила
КАСПЕРОВИЧ

 
 
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28 июня на территории Брестской области будет проводиться годовая техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения путем...
 
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