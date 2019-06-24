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Белорусские адвокаты 26 июня проведут бесплатные консультации для малоимущих

25.06.2019 10:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские адвокаты 26 июня проведут бесплатные консультации для малоимущих
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси 26 июня проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан. Акция приурочена ко Дню образования адвокатуры Беларуси, которой исполнится 97 лет, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Бесплатные консультации будут проходить во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся в стране регулярно. Бесплатные юридические консультации для малоимущих в этом году адвокаты также проведут 1 октября - по случаю Дня пожилых людей и 29 ноября - по случаю Дня юриста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси 26 июня проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан. Акция приурочена ко Дню образования адвокатуры...
 
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