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Безопасность с комфортом для граждан

25.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Напомним, еще до начала Игр все места проведения состязаний взяли под круглосуточную охрану. Заранее их проверили с помощью саперно-пиротехнических групп, служебных собак и спецтехники.

Непосредственно с началом спортивных мероприятий и работы фан-зон проводится комплекс мероприятий по поддержанию заданного уровня безопасности. На каждом объекте работают оперативно-ситуационные штабы, готовые незамедлительно реагировать на изменения обстановки.  

Проход зрителей традиционно осуществляется через пропускные пункты со ставшими для всех привычными досмотровыми мероприятиями. При этом сотрудники нацелены обеспечивать пропуск максимально быстро, что не отражается на качественной составляющей досмотра. 

Деятельность стражей порядка и меры, обеспечивающие безопасность, не выходят из общего контекста атмосферы праздника, воспринимаются приемлемо и адекватно.

Вместе с тем МВД просит зрителей и болельщиков с пониманием отнестись к мероприятиям по охране общественного порядка, проявлять разумную бдительность, а также соблюдать правила безопасного поведения на самих спортивных объектах и прилегающих к ним территориях.

УИОС МВД

https://www.mvd.gov.by/ru/news/5543

 
 
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На всех объектах проведения II Европейских игр особое внимание уделяется охране общественного порядка. Ответственная задача по организации и обеспечению этой...
 
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