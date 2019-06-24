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В Гомеле остановку «Гидропривод» переименовали в «САЛЕО-Гомель»

25.06.2019 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Горисполком утвердил решение городской топонимической комиссии, которое было принято еще в апреле, о переименовании двух остановок «Гидропривод» в «САЛЕО-Гомель», сообщает городской журнал «Белка».


Своему названию остановочные пункты, расположенные на улицах Советской и Федюнинского, обязаны одноименному заводу. Только вот предприятия с таким названием в Гомеле нет вот уже 5 лет — в августе 2014 года ОАО «Гидропривод» было включено в состав холдинга «САЛЕО».

 
Теги: Гомель
 
 
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Своему названию остановочные пункты обязаны одноименному заводу. Но предприятия с таким названием в Гомеле нет вот уже 5 лет.
 
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