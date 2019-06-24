В Гомеле остановку «Гидропривод» переименовали в «САЛЕО-Гомель»

Источник материала: Tut.by

Горисполком утвердил решение городской топонимической комиссии, которое было принято еще в апреле, о переименовании двух остановок «Гидропривод» в «САЛЕО-Гомель», сообщает городской журнал «Белка».





Своему названию остановочные пункты, расположенные на улицах Советской и Федюнинского, обязаны одноименному заводу. Только вот предприятия с таким названием в Гомеле нет вот уже 5 лет — в августе 2014 года ОАО «Гидропривод» было включено в состав холдинга «САЛЕО».