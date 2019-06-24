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Дзюдоистка Марина Слуцкая в проекте "Олимпийский выбор" поддержала минскую СДЮШОР

25.06.2019 10:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дзюдоистка Марина Слуцкая в проекте "Олимпийский выбор" поддержала минскую СДЮШОР
Марина Слуцкая

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоистка Марина Слуцкая, победившая на II Европейских играх в весовой категории свыше 78 кг, поддержала в проекте "Олимпийский выбор" специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР) по спортивным единоборствам Минска, сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Обладательница золотой медали начинала свой путь в большой спорт именно в этом учебном учреждении, СДЮШОР перечислено Br15 тыс.

Белорусские баскетбольные команды (мужчины и женщины) в новом олимпийском виде 3х3 порадовали болельщиков зрелищной игрой и бронзовыми медалями. Марина Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Наталья Дашкевич выбрали Логойскую КСДЮШОР, в которую Президентский спортивный клуб перечислит Br7,5 тыс. Игроки Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, Сергей Вабищевич и Никита Мещеряков определили адресатом помощи в Br7,5 тыс. баскетбольный клуб известного игрока Егора Мещерякова. По мнению призеров Европейских игр, этим спортивным учреждениям помощь клуба будет наиболее актуальна.

Президентский спортивный клуб проводит подобные акции уже в пятый раз. "Олимпийский выбор" начался с Олимпиады-2012 в Лондоне и продолжился на Играх Сочи-2014, Рио-2016 и Пхенчхане-2018. За это время была оказана помощь 25 разным спортивным учебным учреждениям на сумму около $240 тыс.

Организаторы проекта надеются, что успехи белорусских спортсменов в Минске станут прологом и стимулом к их не менее запоминающимся выступлениям в олимпийском Токио-2020, до которого остался всего год с небольшим.

Президентский спортивный клуб реализует этот проект при поддержке Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма и Дирекции II Европейских игр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоистка Марина Слуцкая, победившая на II Европейских играх в весовой категории свыше 78 кг, поддержала в проекте "Олимпийский выбор"...
 
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