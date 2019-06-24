Лукашенко одобрил законопроект об амнистии

Глава государства одобрил законопроект об амнистии, документ направлен на рассмотрение в парламент. Амнистия приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом рассказала накануне на брифинге начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая.

Сообщается, что парламент рассмотрит проект Закона в ближайшее время. Как отметила Жанна Батурицкая, законопроект об амнистии разрабатывался МВД совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой и другими ведомствами по поручению Александра Лукашенко к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Традиционно предлагается распространить амнистию на лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, совершивших нетяжкие преступления. Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах, пенсионерах, инвалидах 1-ой и 2-ой группы, больных онкологическими заболеваниями, а также тех, у кого есть дети в возрасте до восемнадцати лет. Отдельным категориям осужденных предусмотрено сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним – на два года», - отметила представитель ДИН МВД

Батурицкая также отметила, что амнистия будет применяться только к лицам, положительно характеризующимся и полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением и не будет распространяться на лиц, которые ранее уже попадали под амнистию, но вновь совершили умышленное преступление, а также на тех, кто злостно нарушал установленный порядок во время отбывания наказания, особо-опасных рецидивистов, осужденных за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Как отметила Жанна Батурицкая, что опыт проведения прошлых амнистий дает основания полагать, что принятие Закона и его реализация не повлекут за собой ухудшение криминогенной обстановки в обществе.