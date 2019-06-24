В Орше задержали криминального авторитета

Источник материала: Tut.by

Во время отработки милицией Оршанского региона по подозрению в тяжких преступлениях задержан лидер уголовно-преступной среды, сообщает МВД.





В прошлом у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь», он входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова. Неоднократно судимый неработающий 53-летний житель Орши в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, в криминальных кругах известен под кличкой «Кандыба».

Оперативники установили, что в марте на почве конфликта подозреваемый причинил телесные повреждения жителю Орши, ударив его кулаком в лицо. Затем, угрожая убить оппонента, стал размахивать топором и ножом. Месяцем позже фигурант изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.

Сейчас милиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений.